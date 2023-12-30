Обзор матча "Кальяри" – "Эмполи": какую оценку получил Коваленко



















Сегодня проходят заключительные матчи 18 тура итальянской Серии А. В одном из них "Эмполи" Виктора Коваленко играло в гостях против "Кальяри". Обзор интересных моментов, голов матча и как сыграл украинец, смотрите в материале "Комментариев".



Коваленко во время матча. Фото с открытых источников

Обзор матча





Виктор Коваленко вышел в стартовом составе и отыграл 84 минуты, после чего был заменен. Оценка украинца за матч от Whiscored – 6,5.

Результаты и расписание всех матчей 18-го тура итальянской Серии А

Пятница, 29 декабря

"Фиорентина" – "Торино" 1:0

"Наполи" – "Монца" 0:0

"Дженоа" – "Интер" 1:1

"Лацио" – "Фрозиноне" 3:1

Суббота, 30 декабря

13:30 "Аталанта" – "Лечче" 1:0

16:00 "Кальяри" – "Эмполи" 0:0

16:00 "Удинезе" – "Болонья" 3:0

19:00 "Милан" – "Сассуоло"

19:00 "Верона" – "Салернитана"

21:45 "Ювентус" – "Рома"

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Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



