О какой игре в конце своей карьеры мечтает легендарный Буффон

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Данило Матюха
Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон мечтает сыграть на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Италии. Об этом сообщает Football Italia.
Джанлуиджи Буффон - фото из открытых источников
Итальянский футбольный ветеран рассказал, что мечты о ЧМ-2022 дают ему сил продолжать свою карьеру. Хоть шансы очень не велики, но надежда умирает последней.
Также легендарный голкипер добавил, что очень рад за ребят, которые завоевали для Италии такой долгожданный трофей.
Напомним, что молодой вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма, который получил награду лучшего игрока Чемпионата Европы 2020 года рассказал журналистам о своем спортивном кумире — Джиджи Буффоне. Детальнее об этом можете узнать из нашего материала.
Добавим, капитан итальянской сборной Джордижо Кьеллини похвалил своего голкипера и заявил, что его команда перешла от эры Джиджи (Буффон, — прим. ред.) к эре Джиджио. Реакцию на победу Италии от самого возрастного дуэта защитников в Европе Леонардо Бонуччи и Джордижо Кьеллини узнавайте в нашем материале.
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