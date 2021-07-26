О какой игре в конце своей карьеры мечтает легендарный Буффон

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон мечтает сыграть на чемпионате мира 2022 года в составе сборной Италии. Об этом сообщает Football Italia.

Джанлуиджи Буффон - фото из открытых источников

Итальянский футбольный ветеран рассказал, что мечты о ЧМ-2022 дают ему сил продолжать свою карьеру. Хоть шансы очень не велики, но надежда умирает последней.

"Манчини сделал что-то невероятное. Мне 43 года, так что я не имею права говорить: "Я здесь, вызывайте меня в сборную". Но благодаря чемпионату мира я могу мечтать. А зачем тогда играть? Чтобы вернуть "Парму" в Серию А? Конечно, а потом? Манчини почти наверняка меня не вызовет, он уже определил, какие игроки могут ему помочь. Но я должен знать, что впереди чемпионат мира, чтобы продолжать мечтать", — говорит Буффон.

Также легендарный голкипер добавил, что очень рад за ребят, которые завоевали для Италии такой долгожданный трофей.

"Я смотрел финал Евро-2020 дома с детьми. Огромная радость. Было очень приятно видеть ребят улыбающимися после тех слез, что они пролили после поражения от Швеции в отборе к чемпионату мира 2018 года. Я тоже плакал на "Сан Сиро", – сказал Буффон.

Напомним, что молодой вратарь итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма, который получил награду лучшего игрока Чемпионата Европы 2020 года рассказал журналистам о своем спортивном кумире — Джиджи Буффоне. Детальнее об этом можете узнать из нашего материала.

Добавим, капитан итальянской сборной Джордижо Кьеллини похвалил своего голкипера и заявил, что его команда перешла от эры Джиджи (Буффон, — прим. ред.) к эре Джиджио. Реакцию на победу Италии от самого возрастного дуэта защитников в Европе Леонардо Бонуччи и Джордижо Кьеллини узнавайте в нашем материале.

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