"Holly shit!": Как Бонуччи и Кьеллини отреагировали на победу Италии на Евро-2020

Наиболее возрастной дуэт европейского футбола Леонардо Бонуччи и Джордижо Кьеллини не могли сдержать своих эмоций после победы сборной Италии на чемпионате Европы 2020 года. Не исключено, что именно этот турнир станет последним для этих игроков. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.

Бонуччи и Кьеллини - фото: L'Arena

Центральные защитники итальянской национальной команды и туринского "Ювентуса" не смогли сдержать ни слов, ни слез радости и неистово радовались своей победе.

"Holly shit! Это моя лучшая ночь в моей карьере", — восклицал Бонуччи, который сравнял счет в тяжелом финальном матче.

В свою очередь 36-летний Кьеллини сказал, что они осознают свой возраст и понимают все торжество момента.

"Я же говорил, что в воздухе витает что-то волшебное с еще конца мая! Мы этого заслуживаем. Просто невероятные эмоции, давайте насладимся ими. Это невероятно!", — добавил капитан сборной Италии.

Также Кьеллини отметил игру вратаря своей команды Джанлуиджи Доннарумы, который стал героем серии пенальти.

"Несмотря на быстрый гол, мы все время командовали игрой, а потом был Джиджио в серии пенальти. Мы перешли от Джиджи (Буффон, — прим. ред.) к Джиджио! После этого триумфа мы хотим отпраздновать завтрашний день со всеми итальянцами, которые заслуживают этой победы ", — говорит Кьеллини.

Кроме слов радости Леонардо Бонуччи подчеркнул, что это поражение будет уроком для английских болельщиков, которые освистывали Италию даже на разминке перед началом матча.

"Это сбывшаяся мечта. Постепенно мы приобрели уверенность. Сегодня мы стали легендами. Представьте, из стадиона уезжает 58 тысяч расстроенных людей. Англия — отличная сборная. Конечно их болельщики были разочарованы, но Италия преподала им урок. То, что происходило на стадионе, когда мы разогревались, было всего лишь гарниром. Мы сказали это друг другу, пока они нас освистывали", — сказал Бонуччи.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2. Основное время закончилось со счетом 1:1.

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