"Holly shit!": Как Бонуччи и Кьеллини отреагировали на победу Италии на Евро-2020

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Данило Матюха
Наиболее возрастной дуэт европейского футбола Леонардо Бонуччи и Джордижо Кьеллини не могли сдержать своих эмоций после победы сборной Италии на чемпионате Европы 2020 года. Не исключено, что именно этот турнир станет последним для этих игроков. Об этом сообщает Gazzetto dello Sport.
Бонуччи и Кьеллини - фото: L'Arena
Центральные защитники итальянской национальной команды и туринского "Ювентуса" не смогли сдержать ни слов, ни слез радости и неистово радовались своей победе.
В свою очередь 36-летний Кьеллини сказал, что они осознают свой возраст и понимают все торжество момента.
Также Кьеллини отметил игру вратаря своей команды Джанлуиджи Доннарумы, который стал героем серии пенальти.
Кроме слов радости Леонардо Бонуччи подчеркнул, что это поражение будет уроком для английских болельщиков, которые освистывали Италию даже на разминке перед началом матча.
Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2. Основное время закончилось со счетом 1:1.
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