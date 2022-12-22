Невероятный план Роналду. Его коллега раскрывает подробности

Португальский футболист Криштиану Роналду выступает уже более 20 лет на профессиональном уровне и до сих пор не думает о завершении карьеры. Коллега Роналду английский футболист Рио Фердинанд рассказал о планах 37-летнего игрока на будущее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Bild.

Португальский футболист Криштиану Роналду. Фото: из открытых источников

После скандального интервью в котором Роналду раскритиковал Манчестер Юнайтед, английский клуб прекратил с ним сотрудничество, а неудачный Чемпионат мира поставил под сомнение дальнейшее продолжение карьеры для португальца. У 37-летнего игрока пока нет клуба, а желания вернуться в Реал, по сообщениям издания Marca, вероятно, не состоится. Пока футболист находится в Дубае, где обдумывает свое будущее.

Бывший одноклубник Роналду Рио Фердинанд поделился в целом планами на будущее португальца.

"Мы общались, обменивались сообщениями. Он спокоен, тренируется. Он готовится к следующему этапу", — сказал англичанин.

Кроме того, португалец хочет сыграть на Евро-2024 в Германии, а затем и на ЧМ-2026, когда ему исполнится 41 год. Это будет шестой чемпионат мира и шестой чемпионат Европы для Роналду. Португалец выигрывал ЧЕ в 2016 году, однако ЧМ так и не подчинился Роналду. Тем более что его главный конкурент Месси смог выиграть футбольный трофей в 2022 году.

Большинство считало, что это будет последний ЧМ мира для Криштиану Роналду, однако оказывается футболист еще не думает над завершением карьеры в сборной в которой он сыграл рекордные 196 раз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о начале конца для Роналду. Событие, которое произошло впервые за 13 лет.

Также "Комментарии" писали о рекорде украинского футболиста с которым смогли сравняться на последнем чемпионате мира в Катаре.

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