Названа символическая сборная 2022 года по футболу

Французская ежедневная спортивная газета L'Equipe подвела итоги года и собрала лучших одиннадцать игроков стартового состава за 2022 год. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание.

L'Equipe назвал символическую сборную в 2022 году. Фото из открытых источников

В состав лучшей команды года французская газета поставила сразу троих французов. Это футболисты, дошедшие до финала Чемпионата мира 2022 года – Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес. Другим французом оказался обладатель "Золотого мяча" Карим Бензема, не уехавший в Катар из-за травмы.

Большинство игроков, вошедших в символическую сборную 2022 года, оказались бывшие и современные игроки мадридского "Реала", который выиграл последний финал Лиги чемпионов и Чемпионат Испании. Кроме Карима Бензема в список попали Тибо Куртуа, Лука Модрич и Каземиро, в летнее трансферное окно перешедшее в "Манчестер Юнайтед".

Также в символическую сборную попали лучшие игроки ЧМ – Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Кроме них в Катаре отлично выступил защитник Йошко Гвардиол и игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Также в 11 лучших вошли два игрока "Манчестер Сити" – Кайл Уокер и Кевин Де Брюйне.

Лучшие одиннадцать игроков 2022 года по версии L'Equipe выглядят так: Куртуа – Уокер, ван Дейк, Гвардиол, Эрнандес – Месси, Модрич, Каземиро, Де Брюйне – Мбаппе, Бензема.





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