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Назван лучший тренер 2023 года по версии IFFHS

В списке лучших сразу четыре испанских специалиста

30 декабря 2023, 18:30
Автор:
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Куров Артем
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. В топ-10, также попал и Фернандо Диниз, единственный из десятки, тренирующий не европейский клуб, передают "Комментарии".

Назван лучший тренер 2023 года по версии IFFHS

Гвардиола и Клопп. Фото с открытых источников

Лучшим тренером 2023 года довольно ожидаемо стал коуч Манчестер Сити Пеп Гвардиола. В этом году он вместе с командой выиграл "Трэбл", а недавно и Клубный чемпионат мира. Пеп Гвардиола выиграл этот трофей уже в четвертый раз и установил рекорд турнира. Также он первый кто выиграл КЧС с тремя разными клубами: дважды с "Барселоной" и по одному разу с "Баварией" и "Манчестер Сити".

Лучшие клубные тренеры 2023 года по версии IFFHS

  1. Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 281 балл

  2. Карло Анчелотти ("Реал") — 56

  3. Лучано Спалетти (экс-тренер "Наполи") – 53

  4. Симоне Индзаги ("Интер") — 51

  5. Фернандо Диниз ("Флуминенсе") — 33

  6. Микель Артета ("Арсенал") – 30

  7. Хави ("Барселона") — 26

  8. Эндж Постекоглу ("Селтик"/"Тоттенхэм") — 12

  9. Унаи Эмери ("Астон Вилла") — 8

  10. Юрген Клопп ("Ливерпуль") — 6

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Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.




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Источник: https://iffhs.com/posts/3282
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