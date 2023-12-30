Назван лучший тренер 2023 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. В топ-10, также попал и Фернандо Диниз, единственный из десятки, тренирующий не европейский клуб, передают "Комментарии".



Гвардиола и Клопп. Фото с открытых источников

Лучшим тренером 2023 года довольно ожидаемо стал коуч Манчестер Сити Пеп Гвардиола. В этом году он вместе с командой выиграл "Трэбл", а недавно и Клубный чемпионат мира. Пеп Гвардиола выиграл этот трофей уже в четвертый раз и установил рекорд турнира. Также он первый кто выиграл КЧС с тремя разными клубами: дважды с "Барселоной" и по одному разу с "Баварией" и "Манчестер Сити".

Лучшие клубные тренеры 2023 года по версии IFFHS

Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 281 балл Карло Анчелотти ("Реал") — 56 Лучано Спалетти (экс-тренер "Наполи") – 53 Симоне Индзаги ("Интер") — 51 Фернандо Диниз ("Флуминенсе") — 33 Микель Артета ("Арсенал") – 30 Хави ("Барселона") — 26 Эндж Постекоглу ("Селтик"/"Тоттенхэм") — 12 Унаи Эмери ("Астон Вилла") — 8 Юрген Клопп ("Ливерпуль") — 6

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Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды . Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



