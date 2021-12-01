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Нападающий "Баварии" намерен сменить клуб: в приоритете "Реал"

На счету Левандовского 25 голов в 20 матчах

сегодня, 21:25
Автор:

Олег Терещенко
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Польский форвард Баварии Роберт Левандовски намерен сменить клубную прописку ближайшим летом, сообщает fanday.net.

Нападающий "Баварии" намерен сменить клуб: в приоритете "Реал"

Роберт Левандовский - фото из открытых источников

33-летний нападающий хочет уйти из "Баварии" и попросил своего агента Пини Захави провести переговоры с потенциально заинтересованными в его услугах клубами.

Испанские средства массовой информации пишут, что агент уже связывался с мадридским "Реалом", поскольку с "сливочными" Левандовски уже вел переговоры, однако тогда польский нападающий решил остаться в немецкой Бундеслиге. Поэтому Мадрид сегодня считается для него лучшим местом продолжения карьеры.

В настоящее время контракт одного из лучших бомбардиров "Баварии" действует до лета 2023 года. В клубе поляк почти семь лет. Его стоимость (в соответствии с Transfermarket) составляет 60 млн. евро. Уже в этом сезоне на счету Левандовского 25 голов в 20 матчах.

Стоит отметить, что в понедельник, 29 ноября, в Париже состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира. На ней большинство специалистов считали, что главный приз "Золотой мяч" должен достаться именно Роберту Левандовски. Но, к сожалению, не сложилось. Он проиграл аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Поляку досталось только второе место и приз "Лучший бомбардир года".

Также, в матче 5-го тура ЛЧ между киевским "Динамо" и мюнхенской "Баварии" (1:2), Левандовский стал автором одного из лучших глав тура.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что украинцы впервые в истории примут участие в столетних автогонках. Также "Комментарии" писали, когда состоялся первый официальный футбольный международный матч.


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Источник: https://fanday.net/news/levandovski-poprosil-agenta-naiti-emu-novyi-klub-ispanskaya-pressa-nazvala-sleduyushuyu-komandu-napadayushego-bavarii
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