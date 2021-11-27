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Украинцы впервые в истории примут участие в столетних автогонках

Престижные гонки в Монте-Карло организованы автомобильным клубом 110 лет назад

сегодня, 11:10
Автор:

Олег Терещенко
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Впервые за 110 лет Украина примет участие в престижных автогонках на антикварных спортивных и обычных авто в Монте-Карло. Как сообщает tsn.ua, супруги из Львова Евгений и Светлана Кравс примут участие в этом международном ралли. Их "железным конем" будет "Запорожец".

Украинцы впервые в истории примут участие в столетних автогонках

Семейство Кравс и их атомобиль - фото из Facebook

Автомобиль находится пока в ремонте, так как простоял в гараже около восьми лет. Вес машины – 650 килограмм, при 30 лошадиных силах. Согласно правилам, авто должно быть подлинным, поэтому будут перерабатывать только те запчасти, которые улучшат безопасность. Кстати, к ралли супруги будут готовиться — в украинских Карпатах

По словам Евгения, в свое время он подарил жене этот автомобиль и не думал, что со временем вместе с ней будет участвовать в перегонах в Монте-Карло.

Следует напомнить, что престижная гонка была организована автомобильным клубом Монако более ста лет назад. Ранее, на эти гонки допускали только автомобили, которые были выпущены до 1956 года. Горбатый "Запорожец" младше, но в честь его юбилейного 60-летнего выпуска – организаторы сделали исключение.

Всего за два дня ралли нужно будет преодолеть почти тысячу километров. В первый день – 560 км горами и серпантином, во второй – 400 км. Сложность состоит в том, что гонка продолжается только ночью.

Также, отметим, что Украину на гонках будут представлять не только львовяне, а еще четыре экипажа из Киева, Тернополя и Запорожья.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал, что сборная Украины узнала своих соперников раунда плей-офф на ЧМ-2022. Также "Комментарии" сообщали, какой срок заключения за взяточничество получил экс-глава Оргкомитета Олимпиады-2016.


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Источник: https://tsn.ua/exclusive/ukrayina-vpershe-za-110-rokiv-vizme-uchast-u-peregonah-u-monte-karlo-1919311.html
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