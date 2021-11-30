Больше столетия назад состоялся первый официальный футбольный международный матч

Мало кто помнит, но 30 ноября 1872 года, а именно 149 лет назад, в предместье шотландского Глазго (крикетный стадион "Хэмильтон Кресент") состоялся первый официальный международный матч между сборными Шотландии и Англии, который завершился вничью 0:0. Мало кто знает, но арендованная площадка для того события обошлась организаторам всего в 20 фунтов.

Шотландия против Англии - фото twitter.com

Да, существуют сведения о пяти товарищеских поединках между этими сборными, в которых трижды победу добывали англичане и дважды встречи заканчивались в ничью. Но сведения об этих матчах противоречивы и отрывисты. А некоторые футбольные специалисты и вовсе отрицают тот факт, что в этих поединках участие брали национальные сборные.

"Матч состоится в любую погоду", такое поверие существует со дня появление футбола. В тот дождливый день, под ливень, при стоимости билета в один шилинг, собралось около четырех тысяч зрителей. По тем временам не так уж и мало.

Команды сборных играли по "чудной" на сегодняшний день тактике. Шотландия по схеме: 1-2-2-6. В два защитника, два полузащитника и шесть нападающих. Англия – с одним защитником, двумя полузащитниками и семью нападающими. После перерыва на второй тайм, один из форвардов занял место в воротах, а вратарь переместился на позицию форварда.Такое преобладание игроков атаки над обороняющимися, однако, к голам не привело. Что интересно, в дальнейшем команды играли намного результативнее, унылый счет 0:0 повторился в матчах между этими сборными лишь спустя 99 лет. Во время чемпионата Европы 2020. Тогда, на стадионе "Уэмбли", сборная Англия в матче второго тура сыграла со сборной Шотландии в сухую ничью.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, что владельцем "Золотого мяча" стал аргентинский нападающий Лионель Месси.





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