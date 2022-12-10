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Начало конца Роналду. Такое произошло впервые за 13 лет

В Криштиану Роналду снизили статистические показатели в футбольном симуляторе FIFA 23. Такое произошло впервые за долгую карьеру португальского футболиста.

10 декабря 2022, 21:35 comments1759
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Автор:

Slava Kot

У одного из лучших футболистов современности Криштиану Роналду все больше нарастают проблемы. Сначала кризис у Манчестер Юнайтед, а теперь еще и в сборной Португалии. Ситуация португальца с каждым днем ​​становится все труднее, и это также сказывается на других аспектах его карьеры. Снижение формы и проблемы с имиджем заметили и разработчики EA Sports, впервые за 13 лет снизившие его общий рейтинг в ФИФА за сезон.

Начало конца Роналду. Такое произошло впервые за 13 лет

Криштиану Роналду. Фото: из открытых источников

В течение футбольного сезона разработчики FIFA 23 обновляют рейтинг игроков в зависимости от их игровой формы. На этот раз смена затронула Криштиану Роналду. Португальский футболист в последнем обновленном от 6 декабря получил общий рейтинг 89, тогда как раньше он был 90. Это впервые с момента выхода FIFA 09, то есть за 13 лет рейтинг Роналду снизили в течение сезона.

Это изменение рейтинга Криштиану Роналду касается большинства игровых режимов футбольного симулятора, однако обходит популярный режим FIFA Ultimate Team.

Проблемы португальца начались в Манчестере Юнайтед. Сначала главный тренер Эрик тен Хаг перестал выставлять Роналду в стартовом составе, а затем футболист дал интервью, в котором очень негативно отозвался о клубе и тренере. После публичной критики руководство клуба расторгло контракт с португальцем.

В сборной игроку тоже приходится сталкиваться с проблемами. На групповом этапе Чемпионата мира он провел три очень неудачные игры и тренер отправил его на скамью запасных. В 1/8 Роналду не вышел в стартовом составе, а его конкурент Рамуш отличился тремя голами в ворота Швейцарцев. Пока не похоже, что Роналду в ближайшее время вернется в основную команду.

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Источник: https://www.reddit.com/r/FifaCareers/comments/zf19xd/cristiano_ronaldo_has_received_his_first_rating/
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Обсуждения

449

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