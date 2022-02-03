На базе римского "Лацио" произошло громкое событие (видео)

В четверг, 3 февраля, триста тифози римского "Лацио" наведались на клубную базу. Как сообщает terrikon.com, болельщики "лациале", таким образом, продемонстрировали знак протеста против президента Клаудио Лотито. Фанаты выразили свое неудовольствие отсутствием серьезных приобретений в это зимнее трансферное окно. Тренер "Лацио", Маурицио Сарри хотел приобрести, как минимум, трех новых игроков, которые могли бы закрыть проблемные позиции – центрального нападающего, центрального защитника и центрального полузащитника, но при этом взяли только крайнего нападающего Джованни Кабрала.

Римские тифози "Лацио" - фото из открытых источников

Ультрас вывесили плакат с надписью: "Очередная посредственная трансферная кампания, Лотито, ты не на уровне этого клуба".

Стал известен и тот факт, что Сарри также крайне разочарован работой руководства клуба. Как ранее сообщал "Коррьеро делло Спорт", тренер и его помощники даже не знали, кто такой будущий Кабрал, в то время как директор Игли Таре дорабатывал сделку с лиссабонским "Спортингом".

Тем временем наставник команды решил поднять настроение игрокам и пригласил их всех на ужин в элитный рыбный ресторан за свой счет счет.

Стоит отметить, что римское "Лацио" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Серии А. Уже через неделю подопечным Сарри предстоит сыграть в четвертьфинале Кубка Италии против "Милана".

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