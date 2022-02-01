Первому обладателю "Золотого мяча" исполнилось б 107 лет: история о футбольном "долгожителе"

Стэнли Мэтьюз – один из легендарных английских футболистов, отличавшийся джентльменским поведением на поле и за его пределами. Правый крайний нападающий родился 1 февраля 1915 года в английском городе Хенли.

Стэнли Метьюз - фото из РА

Стэнли играл до 50 лет и стал первым футболистом, удостоившимся рыцарского титула. Это случилось во время его прощального матча (1965 год), в котором участие принимали тогдашние звезды мирового футбола: Йозеф Масопуст, Лев Яшин, Ференц Пушкаш, Альфредо Ди Стефано и другие.

На клубном уровне Мэтьюз выступал за "Сток Сити" (1932-1947, 1961-1965) и "Блэкпул" (1947-1961).

Мэтьюз брал участие во Второй мировой войне. Служил в Королевских ВВС. По окончанию ВМВ оставшись в Блэкпуле, стал играть за одноименный клуб. А через год его признали лучшим футболистом Англии (1948 год

Стэнли Мэтьюз, в возрасте 45 лет вошел в историю как первый обладатель "Золотого мяча". В 1957 году Мэтьюз вернулся в "Сток Сити", за который провел еще четыре сезона. В 1963-м снова был признан лучшим игроком Англии, несмотря на то что его команда выступала во втором по силе английском дивизионе, а самому Мэтьюзу на тот момент исполнилось 48 лет.

Что касается выступление за сборную, то за Англию он играл с 1934 по 1957 года. В 54 матчах (в том числе на ЧМ-50 и ЧМ-54) он забил 11 голов

Умер в возрасте 85 лет (23 февраля 2000 года), во время отдыха в Тенерифе (Испания). Похоронен в Сток-он-Трент, Стаффордшир (Англия).

Для справки:

Стэнли Метьюз: 9-кратный победитель Домашнего чемпионата Британии (1935, 1938, 1939, 1947, 1948, 1950, 1952, 1954, 1955); обладатель Кубка Англии (1953); обладатель "Золотого мяча" (1956); 2-кратный Футболист года в Англии (1948, 1963) по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что футболиста "Манчестер Юнайтед" обвиняют в избиении и изнасиловании девушки.

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