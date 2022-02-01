Ровно десять лет назад в истории египетского футбола произошла трагедия



















Ровно десять лет назад, в египетском Порт-Саиде, после окончании матча чемпионата страны между командами "Аль-Марси" и "Аль-Ахли", на местном стадионе произошли массовые беспорядки. Увы, но в результате столкновений погибло 77 человек и около тысячи людей получили травмы и ранения различной степени тяжести

Трагедия на стадионе - фото из открытых источников

Футбольный матч давних соперников собрал на трибунах 40 тысяч болельщиков. Как утверждают очевидцы, потасовки между фанатами местной команды и приехавшими поддержать лидера чемпионата болельщиками из Каира начались еще до начала встречи. Далее, они продолжились в перерыве. Самый пик настоящего побоища произошел после финального свистка, возвестившего о победе хозяев со счетом 3:1.

Ход событий

После свистка, сразу ж толпы фанатов "Аль-Марси" прорвались в сектора для гостей и на поле, где принялись избивать всех, кто попадался под руку: футболистов, тренеров и обслуживающий персонал соперников.

Полиции с большим трудом удалось укрыть столичную команду в помещении. Дошло до того, что со стадиона ее пришлось эвакуировать военными вертолетами.





Тем времени, на трибунах шли драки с применением ножей и другого холодного оружия, в нескольких секторах вспыхнул пожар. Простые болельщики, в панике бросились к выходам, где образовалась страшная давка, в которой и погибло большинство людей, в том числе подростки.

После трагедии

Египетские власти объявили в стране трехдневный траур, а федерация футбола приостановила чемпионаты во всех лигах.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о первом обладателе "Золотого мяча".





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