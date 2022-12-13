Мощный удар по ФИФА. У Инфантино проблемы

У ФИФА серьезные проблемы из-за Ассоциации европейских клубов, отклонившей предложение на Джанни Инфантино по поводу расширения Клубного чемпионата мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото из открытых источников

ФИФА во главе с Джанни Инфантино планировали провести Клубного чемпионата мира летом 2025 года с участием 32 команд. Переговоры проходили последние несколько недель в Катаре, где проходит Чемпионат мира. Длительные переговоры не принесли результата, ведь большинство европейских клубов отказалось от участия в проекте.

ФИФА планировала проведение Клубного чемпионата мира раз в четыре года, первый такой турнир должен был состояться в 2021 году в Китае, однако был отменен из-за пандемии.

Европейские клубы и УЕФА выступают против такого турнира, поскольку считают, что новый формат соревнований может составить конкуренцию Лиге Чемпионов. ФИФА планировала убедить клубы принять участие в турнире и обещала 200 млн призовых.

Клубный чемпионат мира должен был состояться в 2025 году в США, за год до Чемпионата мира, который должен состояться в Канаде, Мексике и США.

Теперь Инфантино получил окончательный отказ в Ассоциацию европейских клубов. Это означает, что президент ФИФА и вся организация не сможет запустить Клубный чемпионат мира, ведь еще не создан механизм отбора, формат или работа с вещателями или коммерческими партнерами.

Напомним, что именно Инфантино организовал Чемпионат мира по России и Катару. Странах, имеющих проблемы с нарушением прав человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Инфантино удивил решение о следующей стране, которая должна принять Чемпионат мира.

Также "Комментарии" писали о хорватском футболисте, который сожалеет, что Россия не выступает на Чемпионате мира в Катаре.

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