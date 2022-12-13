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Мощный удар по ФИФА. У Инфантино проблемы

Джанни Инфантино столкнулся с серьезными проблемами. Новый турнир, который должен создать ФИФА нет времени на реализацию, а главные футбольные клубы отказались от участия в соревновании.

сегодня, 18:05
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Автор:

Slava Kot

У ФИФА серьезные проблемы из-за Ассоциации европейских клубов, отклонившей предложение на Джанни Инфантино по поводу расширения Клубного чемпионата мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail.

Мощный удар по ФИФА. У Инфантино проблемы

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото из открытых источников

ФИФА во главе с Джанни Инфантино планировали провести Клубного чемпионата мира летом 2025 года с участием 32 команд. Переговоры проходили последние несколько недель в Катаре, где проходит Чемпионат мира. Длительные переговоры не принесли результата, ведь большинство европейских клубов отказалось от участия в проекте.

ФИФА планировала проведение Клубного чемпионата мира раз в четыре года, первый такой турнир должен был состояться в 2021 году в Китае, однако был отменен из-за пандемии.

Европейские клубы и УЕФА выступают против такого турнира, поскольку считают, что новый формат соревнований может составить конкуренцию Лиге Чемпионов. ФИФА планировала убедить клубы принять участие в турнире и обещала 200 млн призовых.

Клубный чемпионат мира должен был состояться в 2025 году в США, за год до Чемпионата мира, который должен состояться в Канаде, Мексике и США.

Теперь Инфантино получил окончательный отказ в Ассоциацию европейских клубов. Это означает, что президент ФИФА и вся организация не сможет запустить Клубный чемпионат мира, ведь еще не создан механизм отбора, формат или работа с вещателями или коммерческими партнерами.

Напомним, что именно Инфантино организовал Чемпионат мира по России и Катару. Странах, имеющих проблемы с нарушением прав человека.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Инфантино удивил решение о следующей стране, которая должна принять Чемпионат мира.

Также "Комментарии" писали о хорватском футболисте, который сожалеет, что Россия не выступает на Чемпионате мира в Катаре.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11530581/Europes-elite-clubs-deal-blow-FIFA-reject-proposal-launch-new-Club-World-Cup-2025.html
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