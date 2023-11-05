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"Минай" и "Ворскла" пытались играть в футбол: победило поле (видео)

Обе команды продолжили свои отрицательные серии

сегодня, 17:53
Автор:
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Куров Артем
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Стартовый поединок 13-го тура воскресной программы УПЛ между Минаем и Ворсклой состоялся в очень сложных погодных условиях. Сильный дождь и ветер создавали командам неблагоприятные условия для футбола. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ, передают "Комментарии".

"Минай" и "Ворскла" пытались играть в футбол: победило поле (видео)

Матч "Минай"-"Ворскла". Фото прес-служба ФК "Минай"

Встреча завершилась без забитых мячей, но на поплывшем поле произошло много интересных событий: потерянные голевые моменты, удаление и нереализованный пенальти. Игрок "Ворсклы" Скляр на 89 минуте заработал прямую красную карточку за грубую игру, а уже через две минуты гости получили шанс забить с пенальти. Однако Степанюк просто не попал по воротам.


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”Минай” и ”Ворскла” пытались играть в футбол: победило поле (видео) - фото 10

В итоге из этой встречи никто не вышел победителем, счет 0:0 и обе команды продолжили свои отрицательные серии. Гости не смогли одержать победу уже в пяти играх подряд, хозяева поля все еще ни разу не побеждали в текущем сезоне.


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Источник: https://upl.ua/ua/news/view/8086
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