Месси довел до слез журналиста в прямом эфире: в чем причина (ВИДЕО)

В соцсети попали трогательные кадры, на которых видно, как аргентинский журналист не может сдержать слез и начинает плакать в прямом эфире. Как оказалось, таким образом мужчина отреагировал на слова известного футболиста, капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.

Лео Месси/ Фото из открытых источников

Сообщается, что Лео Месси записал аудио-сообщение для журналиста Эрнана Кашари, который написал обстоятельную статью о тернистом пути футболиста — от юности до Победы на чемпионате мира по футболу 2022. В материале также рассказывалось о событиях из жизни Месси, которые повлияли на становление его характера и мировоззрения.

"Привет, я видел, что ты написал обо мне материал и я был счастлив это читать. Эта статья тронула меня, потому что ее смысл очень глубок и верен. Я хотел передать тебе привет и сказать спасибо. Ты заставил меня плакать, я хочу, чтобы ты знал это. Обнимаю и еще раз спасибо", говорит на записи Месси.Услышав эти трогательные слова журналист не смог сдержать эмоций и расплакался.

Напомним: исход финального матча Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре между сборными Франции и Аргентины решила серия пенальти, в результате которой главный приз достался аргентинцам. В невероятном и драматичном финале Аргентина победила сборную Франции со счетом 4:2.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Криштиану Роналду первым в мире набрал рекордное количество подписчиков в Instagram. Стоит отметить, что Криштиану Роналду не привыкать к столь значительным победам. В спорте он достиг невероятных высот и стал обладателем таких званий, как Лучший бомбардир в истории футбола, самый результативный футболист на уровне сборных, а также испанского клуба "Реал Мадрид".

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