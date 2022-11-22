Криштиану Роналду первым в мире набрал рекордное количество подписчиков в Instagram: названа цифра (ФОТО)

Португальский футболист, выступающий за английский клуб "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии, в которой является капитаном, Криштиану Роналду стал первым в современной истории человеком, которому удалось заполучить более 500 миллионов подписчиков в Instagram.

Криштиану Роналду / Фото: Instagram

На данный момент за жизнью и карьерой звезды в сети пристально "следят" 500 миллионов 660 тысяч человек, что является абсолютным рекордом. По количеству подписчиков он обошел семейство Кардашьян, "Скалу" Джонсона, Селену Гомес и многих других селебрети.

Большим количеством подписчиков может похвастаться лишь официальная страница самой социальной сети Instagram — здесь насчитывается практически почти 570 миллионов человек.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду не привыкать к столь значительным победам. В спорте он достиг невероятных высот и стал обладателем таких званий, как Лучший бомбардир в истории футбола, самый результативный футболист на уровне сборных, а также испанского клуба "Реал Мадрид". Кроме этого именно он считается одним из лучших футболистов всех времён.





В отличие от множества других звезд футбола Криштиану удалось построить успешную модельную и рекламную карьеру, а его гонорары за съемки достигают астрономических сумм. Именно поэтому совершенно не удивительно, что именно за жизнью Роналду в Instagram следит более 500 миллионов человек.

Интересно, что до этого звезда футбола уже становился обладателем "рекордов в социальных сетях". Так, в 2021 году спортсмен стал первым в мире человеком, который набрал суммарно 500 миллионов подписчиков в трех соцсетях — Instagram, Twitter и Facebook.

Также именно Криштиану является автором самых популярных по количеству лайков постов в сети Instagram.

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Читать полностью: https://news.zerkalo.io/cellar/26641.html?c Instagram — почти 570 млн. А вот на втором месте после Роналду тоже футболист — Лионель Месси, но он сильно отстает, имея "всего" около 377 млн подписчиков. Следом идут американские телезвезды и артисты: Кайли Дженнер, Селена Гомес, Дуэйн Джонсон, Ариана Гранде, Ким Кардашьян, Бейонсе и Хлои Кардашьян.

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