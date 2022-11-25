Что Роналду достал из трусов и съел прямо во время матча ЧМ против Ганы (ВИДЕО)



















Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду на Чемпионате мира по футболу 2022, который сейчас проходит в Катаре, смог удивить всех своим необычным поступком.

Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

В четверг, 24 ноября, состоялся стартовый матч группы "H" между сборной Португалии и сборной Ганы. Португальцы выиграли со счетом 3:2, а Криштиану Роналду стал героем вечера успешно реализовав пенальти.

Забил четкий и красивый гол португалец на 65-й минуте игры, при этом установив рекорд и став первым игроком в истории мирового футбола, которому удалось забить гол на пяти чемпионатах мира.

Однако в пятницу, 25 ноября, все мировые СМИ облетели видеозаписи и скриншоты эпизода, который был снят операторами во время матча и немало удивил публику по всему миру.





Так, Криштиану Роналду, во время того, как он находился в штрафной противника и не вел активных игровых действий, полез к себе в трусы и после нескольких секунд "поисков" достал что-то оттуда и съел на ходу. Данный эпизод породил кучу догадок и стал поводом для шквала мемов.

Как оказалось, звездный футболист просто помешан на правильном питании и у него в шортах есть потайной карманчик. В нем футболист "хранит" энергетические добавки-батончики, которые разрешены FIFA. При необходимости такой батончик можно разжевать на ходу и использовать в качестве быстрого перекуса.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Криштиану Роналду первым в мире набрал рекордное количество подписчиков в Instagram. Стоит отметить, что Криштиану Роналду не привыкать к столь значительным победам. В спорте он достиг невероятных высот и стал обладателем таких званий, как Лучший бомбардир в истории футбола, самый результативный футболист на уровне сборных, а также испанского клуба "Реал Мадрид". Кроме этого именно он считается одним из лучших футболистов всех времён.

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