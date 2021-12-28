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Мать Роналду рассказала, когда футболист завершит карьеру

Также стало известно, чем знаменитый форвард займется по завершению карьеры

сегодня, 11:08
Автор:

Елизавета Черных
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Португальский футболист, выступающий за английский клуб "Манчестер Юнайтед", Криштиану Роналду собирается играть до 40 лет. Кроме того, стало известно, чем он планирует заниматься по завершению карьеры. Такой информацией поделилась мать выдающегося форварда Мария Долореш Авейру, пишет УНИАН, ссылаясь на The Sun.

Мать Роналду рассказала, когда футболист завершит карьеру

Криштиану Роналду - фото: Reuters

"Я уже спрашивала его, хочет ли он стать тренером, когда завершит профессиональную карьеру футболиста. Он сказал мне, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до 40 лет", – поделилась мать Роналду. 

Отметим, что сейчас знаменитому футболисту 36 лет. Он является форвардом "Манчестер Юнайтеда" и капитаном сборной Португалии по футболу. 

Напомним, что Криштиану Роналду ответил на комментарии организатора вручения награды "Золотой мяч" Паскаля Ферре, сказав, что главный редактор France Football "лгал" о его соперничестве с Лионелем Месси. Ферре заявил, что единственной амбицией форварда "Манчестер Юнайтед" Роналду было уйти в отставку с большим количеством наград, чем у Месси.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что бывший нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду будет допрошен прокуратурой Турина по делу о финансовых махинациях клуба. Следствие заинтересовали бонусы португальского футболиста, которые клуб выплачивал ему вовремя локдауна. Как стало известно, существуют некие телефонные разговоры, в которых руководство "Ювентуса" говорит об одном известном документе, которого не должно было быть и в помине. Следователи еще не нашли его, а директора клуба якобы так и не смогли объяснить характер соглашения с Роналду. 


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Источник: https://sport.unian.net/football/ostalos-uzhe-nedolgo-mat-ronaldu-priznalas-kogda-vydayushchiysya-forvard-zavershit-kareru-i-chem-budet-delat-posle-novosti-futbola-11655967.html?_ga=2.53126120.156511655.1640614218-1027431157.1621607808
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