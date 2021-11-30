Роналду ответил на "ложь" по поводу соперничества с Месси за "Золотой мяч"

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Карина Ожерельева
Криштиану Роналду ответил на комментарии организатора вручения награды "Золотой мяч" Паскаля Ферре, сказав, что главный редактор France Football "лгал" о его соперничестве с Лионелем Месси. Об этом сообщает Reuters.
Криштиану Роналду – Reuters.
Ферре заявил в пятницу, 26 ноября, изданию The New York Times, что единственной амбицией форварда "Манчестер Юнайтед" Роналду было уйти в отставку с большим количеством наград, чем у Месси.
Аргентинец Месси, присоединившийся к футбольному клубу "Пари Сен-Жермен" на основе бесплатного трансфера из "Барселоны", победил нападающего мюнхенской Баварии Роберта Левандовски и полузащитника Челси Жоржиньо и получил рекордную седьмую награду "Золотой мяч".
Как сообщали ранее "Комментарии", в понедельник, 29 ноября, в Париже будет объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2021", которым ежегодно отмечают лучшего футболиста мира.
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