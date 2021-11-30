logo

BTC/USD

57239.33

ETH/USD

4491.40

LTC/USD

203.21

USD/UAH

27.52

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Роналду ответил на "ложь" по поводу соперничества с Месси за "Золотой мяч"
commentss НОВОСТИ Все новости

Роналду ответил на "ложь" по поводу соперничества с Месси за "Золотой мяч"

Португальский футболист опубликовал свое мнения по ситуации на странице в Instagram

сегодня, 12:34
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Криштиану Роналду ответил на комментарии организатора вручения награды "Золотой мяч" Паскаля Ферре, сказав, что главный редактор France Football "лгал" о его соперничестве с Лионелем Месси. Об этом сообщает Reuters.

Роналду ответил на "ложь" по поводу соперничества с Месси за "Золотой мяч"

Криштиану Роналду – Reuters.

Ферре заявил в пятницу, 26 ноября, изданию The New York Times, что единственной амбицией форварда "Манчестер Юнайтед" Роналду было уйти в отставку с большим количеством наград, чем у Месси.

Аргентинец Месси, присоединившийся к футбольному клубу "Пари Сен-Жермен" на основе бесплатного трансфера из "Барселоны", победил нападающего мюнхенской Баварии Роберта Левандовски и полузащитника Челси Жоржиньо и получил рекордную седьмую награду "Золотой мяч".

"Паскаль Ферре солгал, он использовал мое имя, чтобы рекламировать себя и рекламировать издание, в котором работает. Недопустимо, чтобы лицо, ответственное за присуждение такой престижной награды, могло врать, совершенно не уважая того, кто всегда уважал France Football и Золотой мяч", — сказал Роналду, пять раз получавший награду, на своей странице в Instagram в понедельник, 29 ноября.

Издание France Football не сразу ответило на электронное письмо о комментарии по поводу публикации Роналду.

"Я всегда выигрываю для себя и для клубов, которые представляю, я выигрываю для себя и для тех, кто меня любит. Я не выигрываю против кого-то. Самая большая амбиция в моей карьере – оставить свое имя золотыми буквами в истории мирового футбола ", – добавил форвард Португалии.

Как сообщали ранее "Комментарии", в понедельник, 29 ноября, в Париже будет объявлено имя обладателя "Золотого мяча-2021", которым ежегодно отмечают лучшего футболиста мира.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/ronaldo-hits-back-lies-about-ballon-dor-rivalry-with-messi-2021-11-30/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!