Прокуратура Турина вызвала на допрос Криштиану Роналдо

Бывший нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду будет допрошен прокуратурой Турина по делу о финансовых махинациях клуба. Как сообщает focus.ua, следствие заинтересовали бонусы португальского футболиста, которые клуб выплачивал ему вовремя локдауна.

Роналду - фото Global Images Ukraine

Как стало известно, существуют некие телефонные разговоры, в которых руководство "Ювентуса" говорит об одном известном документе, которого не должно было быть и в помине. Следователи еще не нашли его, а директора клуба, якобы, так и не смогли объяснить характер соглашения с Роналду.

Стоит отметить, что португалец был среди тех игроков, которые отказались от зарплаты в марте, апреле, мае, а также в июне прошлого года, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми проблемами, во время пика пандемии коронавируса. Но в случае возобновления чемпионата, они были готовы обсудить выплату денежного вознаграждение.

Также, упомянутое в деле соглашение может еще касаться и выходного пособия, которое получил Криштиану Роналду, после возвращение в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года.

Прокуратура Турина хочет иметь четкое понимание соглашения, между игроком и клубом, поэтому и рассматривает возможность допросить звездного португальца.

Напомним, что расследование о финансовых махинациях в туринском клубе набрало обороты в последние недели. Руководители "Юве" Андреа Аньелли и Павел Недвед могут оказаться за решеткой, если их вина в афере на 50 миллионов евро будет доказана.

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