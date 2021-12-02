Прокуратура Турина вызвала на допрос Криштиану Роналдо

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Олег Терещенко
Бывший
нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду будет допрошен прокуратурой
Турина по делу о финансовых махинациях клуба. Как сообщает focus.ua, следствие
заинтересовали бонусы португальского футболиста, которые клуб выплачивал ему вовремя
локдауна.
Роналду - фото Global Images Ukraine
Как
стало известно, существуют некие телефонные разговоры, в которых руководство "Ювентуса" говорит об одном известном документе, которого не должно было быть и в помине. Следователи
еще не нашли его, а директора клуба, якобы, так и не смогли объяснить характер
соглашения с Роналду.
Стоит
отметить, что португалец был среди тех игроков, которые отказались от зарплаты
в марте, апреле, мае, а также в июне прошлого года, чтобы помочь клубу
справиться с финансовыми проблемами, во время пика пандемии коронавируса. Но в
случае возобновления чемпионата, они были готовы обсудить выплату денежного
вознаграждение.
Также,
упомянутое в деле соглашение может еще касаться и выходного пособия, которое
получил Криштиану Роналду, после возвращение в "Манчестер Юнайтед" летом 2021
года.
Прокуратура
Турина хочет иметь четкое понимание соглашения, между игроком и клубом, поэтому
и рассматривает возможность допросить звездного португальца.
Напомним,
что расследование о финансовых махинациях в туринском клубе набрало обороты в
последние недели. Руководители "Юве" Андреа Аньелли и Павел Недвед
могут оказаться за решеткой, если их вина в афере на 50 миллионов евро будет
доказана.
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информационный портал "Комментарии" сообщал о том, сколько изгосбюджета-2022 будет выделено на развитие спорта в Украине.
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