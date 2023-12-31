"Манчестер Юнайтед" заинтересован в трансфере игрока сборной Украины

Виталий Миколенко, защитник "Эвертона" и сборной Украины, стал главным кандидатом на усиление левого фланга "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает сайт Manchester Evening News.



Миколенко во время матча. Фото с открытых источников

"Красные дьяволы" удивлены игрой украинского защитника за "Эвертон" и считают его подходящим вариантом для того, чтобы усилить левый фланг обороны. 24-летний Миколенко провел в текущем сезоне 18 поединков во всех турнирах и забил два мяча. Он является одним из лучших левых защитников в Премьер-лиге.

У Миколенко есть контракт с Эвертоном до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает левого защитника сборной Украины в 28 миллионов евро.

Больше спортивных новостей

Читайте также, что у главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды. Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.



