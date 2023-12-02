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Малиновский против Коваленко: где смотреть матч бывших одноклубников

Команды украинцев находятся в нижней части турнирной таблицы

сегодня, 14:55
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в итальянской Серии А состоится поединок двух команд по нижней части таблицы. "Дженоа" Руслана Малиновского будет принимать "Эмполи" за который играет Виктор Коваленко. Где смотреть это противостояние украинцев, читайте в материале "Комментариев".

Малиновский против Коваленко: где смотреть матч бывших одноклубников

Малиновский и Коваленко перед матчем. Фото с открытых источников

Где будут транслировать матч

Игру "Дженоа" — "Эмполи" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 2", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 15:00.


1 декабря, пятница

  • 21:45 Монца 1:2 Ювентус

2 декабря, суббота

  • 16:00 Дженоа – Эмполи

  • 19:00 Лацио – Кальяри

  • 21:45 Милан – Фрозиноне

3 декабря, воскресенье

  • 13:30 Лечче – Болонья

  • 16:00 Удинезе – Верона

  • 16:00 Фиорентина – Салернитана

  • 19:00 Сассуоло – Рома

  • 21:45 Наполи – Интер

4 декабря, понедельник

  • 21:45 Торино – Аталанта

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Читайте также, что вчера состоялся матч между двумя лидерами Саудовской профессиональной лиги Аль-Хилялем и Аль Насром. Обзор самых интересных моментов матчей и голов смотрите в материале "Комментариев".

Напомним, что трансферная сага по переходу Килиана Мбаппе в мадридский "Реал" продолжается уже не первый год. Тем не менее в 2024 году она должна завершиться, потому что, как сообщает портал Relevo, "королевский клуб" сделает последнюю попытку подписать звездного француза.

Также отметим, что на состоявшемся 1 декабря заседании Кабинета Министров Украины принято решение о допуске зрителей на спортивные мероприятия. Минмолодежьспорта, МВД и другим органам было поручено разработать порядок, который сделает безопасным для граждан посещение трибун.




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Источник: https://comments.ua/ua
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