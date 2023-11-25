"Маккаби" – "Заря": где и когда смотреть решающий матч для украинской команды

Уже сегодня луганская "Заря" проведет свой четвертый матч в рамках группового этапа Лиги конференций против Маккаби из Тель-Авива. Где и о которой смотреть важный матч еврокубков, сообщают "Комментарии".



Заря перед матчем. Фото прес-служба Зари

Где будут транслировать матч

Игру Маккаби Тель-Авив – Заря Луганск можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт.



Матч Маккаби – Заря состоится сегодня в 17:30 по киевскому времени в городе Бачка-Топола Сербия на TSC Арена. Луганский клуб после трех сыгранных матчей имеет четыре зачетных балла и занимает третью позицию в группе. Маккаби с шестью очками идет на второй позиции. В матче двухнедельной давности израильтяне победили со счётом 3:1.



Судейская бригада

Главный арбитр – Лукас Фандрих (Швейцария)

Ассистенты арбитра – Йонас Эрни, Гийом Майре (Швейцария)

4-й арбитр – Йоханнес ван Мандах (Швейцария)



Напомним, что в 13 туре французской Лиги 1 лидер чемпионата "ПСЖ" принимал "Монако", которое находилось на третьей позиции. Матч показался очень богатым на голы. Обзор матча и интересные моменты смотрите в материале "Комментариев".



Читайте также, что в эти выходные состоится 13 тур Английской Премьер-лиги. Интересная игра состоится на "Сент-Джеймс Парк" между "Ньюкаслом" и "Челси". Где и когда смотреть этот матч читайте в материале "Комментариев".



Также отметим, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.

