Луческу предлагает российским и украинским клубам снова играть между собой

Именитый экс-коуч донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое скандальное интервью российским масс-медиа. Как передает портал "Комментарии", для сайта "football.ua" румынский специалист заявил, что никогда не вернется работать в РФ, но не видит ничего плохого в том, чтобы украинские и российские футбольные команды вновь начали играть между собой.

Мирча Луческу. Фото: из открытых источников

Мирча Луческу отметил, что футбол и война – это несопоставимые вещи, ведь невозможно настраиваться на игру, когда знаешь, что летят снаряди, ракеты, играть приходится при пустых трибунах.

"Очень важно достичь мира и вернуться к нормальной жизни. Я продолжал жить в Украине все эти два года в этой ситуации, и я никогда не говорил, что вернусь в страну-агрессор. Никогда", — сказал Луческу.

При этом румынский наставник заявил, что он хотел бы застать еще то время, когда украинские и российские клубы снова начали играть между собой товарищеские турниры.

Луческу называет прекрасным временем тот период, когда футбольные клубы из Украины и РФ играли между собой товарищеские матчи. По мнению тренера, такое время нужно вернуть и вновь окунуться в ту атмосферу.

"Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно", — высказался Мирча Луческу.

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