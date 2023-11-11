Луческу предлагает российским и украинским клубам снова играть между собой

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Кравцев Сергей
Именитый экс-коуч донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал свое скандальное интервью российским масс-медиа. Как передает портал "Комментарии", для сайта "football.ua" румынский специалист заявил, что никогда не вернется работать в РФ, но не видит ничего плохого в том, чтобы украинские и российские футбольные команды вновь начали играть между собой.
Мирча Луческу. Фото: из открытых источников
Мирча Луческу отметил, что футбол и война – это несопоставимые вещи, ведь невозможно настраиваться на игру, когда знаешь, что летят снаряди, ракеты, играть приходится при пустых трибунах.
При этом румынский наставник заявил, что он хотел бы застать еще то время, когда украинские и российские клубы снова начали играть между собой товарищеские турниры.
Луческу называет прекрасным временем тот период, когда футбольные клубы из Украины и РФ играли между собой товарищеские матчи. По мнению тренера, такое время нужно вернуть и вновь окунуться в ту атмосферу.
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