"Жирона" Довбика и Цыганкова против "Райо": где смотреть матч Ла Лиги

Сегодня лидер испанской Ла Лиги "Жирона" будет играть в гостях против крепкого середняка "Райо Вальекано". Где и о которой смотреть матч команды Цыганкова и Довбика читайте в материале "Комментариев".



Цыганков празднует гол. Фото прес-служба "Жироны"

Где смотреть матч "Райо Вальекано" — "Жирона"

Игру "Райо Вальекано" — "Жирона" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 15:00.



Форма команд

Обе команды находятся в хорошей форме перед поединком. Как Жирона, так и Райо не проигрывали в последних пяти матчах, более того команда Довбика и Цыганкова одержала 5 побед подряд. В последнем матче была одержана победа над "Осасуной" 4:2. Цыганков в том матче забил, а Довбик вообще отдал два ассиста и забил сам. "Райо Вальекано" в последнем матче побывал в гостях на "Сантьяго Бернабеу", где сумел выстрадать нулевую ничью с "Реалом", благодаря чему "Жирона" вышла на единоличное первое место, а само "Райо" идет на 9 строчке в турнирной таблице.



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