Италия объявила заявку на ключевые матчи отбора Евро-2024: кто сыграет с Украиной

Главный тренер сборной Италии, Лучано Спаллетти, обнародовал состав команды, которая будет готовиться к двум заключительным матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Украины. Список включает 29 игроков. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".



Футболисты сборной Италии в матче. Фото с открытых источников

Состав сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Франция), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм", Англия), Алекс Мерет ("Наполи"), Иван Проведель ("Лацио"),



Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — Интер), Алессандро Буонджорно (Торино), Давиде Калабрия (Милан), Андреа Камбьясо, Федерико Гатти (оба — Ювен Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Рафаел Толои ("Аталанта").



Полузащитники: Жоржиньо ("Арсенал", Англия), Никола Барелла, Давиде Фраттези (оба — "Интер"), Брайан Кристанте ("Рома"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Андреа Кольпани ("Монца"), Джакомо Бонавентура ("Фиорентина").



Нападающие: Николо Дзаньоло ("Астон Вилла", Англия), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба — "Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба — "Наполи"), Джанлука Скамакка ("Аталанта").



Сборные Украины и Италии встретятся 20 ноября на стадионе БайАрена в немецком Леверкузене. К матчу с украинцами подопечные Лучано Спалетти сыграют с Северной Македонией. В случае, если итальянцы там возьмут три очка, команде Сергея Реброва потребуется только победа, чтобы выйти на Евро со второго места.



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