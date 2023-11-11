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Италия объявила заявку на ключевые матчи отбора Евро-2024: кто сыграет с Украиной

Лучанно Спалетти включил в явку 29 игроков

сегодня, 12:08
Автор:
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Куров Артем
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Главный тренер сборной Италии, Лучано Спаллетти, обнародовал состав команды, которая будет готовиться к двум заключительным матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Украины. Список включает 29 игроков. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передают "Комментарии".

Италия объявила заявку на ключевые матчи отбора Евро-2024: кто сыграет с Украиной

Футболисты сборной Италии в матче. Фото с открытых источников

Состав сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ", Франция), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм", Англия), Алекс Мерет ("Наполи"), Иван Проведель ("Лацио"),


Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — Интер), Алессандро Буонджорно (Торино), Давиде Калабрия (Милан), Андреа Камбьясо, Федерико Гатти (оба — Ювен Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Рафаел Толои ("Аталанта").

Полузащитники: Жоржиньо ("Арсенал", Англия), Никола Барелла, Давиде Фраттези (оба — "Интер"), Брайан Кристанте ("Рома"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Андреа Кольпани ("Монца"), Джакомо Бонавентура ("Фиорентина").

Нападающие: Николо Дзаньоло ("Астон Вилла", Англия), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба — "Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба — "Наполи"), Джанлука Скамакка ("Аталанта").

Сборные Украины и Италии встретятся 20 ноября на стадионе БайАрена в немецком Леверкузене. К матчу с украинцами подопечные Лучано Спалетти сыграют с Северной Македонией. В случае, если итальянцы там возьмут три очка, команде Сергея Реброва потребуется только победа, чтобы выйти на Евро со второго места.

Читайте также, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав команды, которая будет готовиться к решающему квалификационному матчу Евро-2024 против сборной Италии.



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Источник: https://uaf.ua/article/49945
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