Лондонский Арсенал разгромил Шеффилд: как сыграл Зинченко

В 10-м туре Английской Премьер-лиги Арсенал Александра Зинченко принимал аутсайдера Шеффилд Юнайтед. Особых проблем у команды Микеля Артеты не возникло. "Комментарии" разобрали самые важные моменты матча.



Зинченко во время матча. Фото с открытых источников

Хет-трик Нкетиа

Первый тайм матча между Арсеналом и Шеффилдом оказался не слишком зрелищным. Единственный гол в первой половине встречи на 28-й минуте забил Эдди Нкетиа после передачи Деклана Райса.



А вот во втором тайме Арсенал почти сразу решил закрыть вопрос о победителе матча. На 50 и 58 минутах, Нкетиа забил свой второй и третий мячи в этом матче, оформив хет-трик. А уже под конец игры счет стал совсем разгромным. Сначала Фабиу Виейра реализовал одиннадцатиметровый, который сам заработал, а уже на 90-й 6 минуте Такехиро Томьясу установил окончательный счет встречи 5:0.



Как сыграл Зинченко

Александр Зинченко вышел в стартовом составе и помог своей команде одержать разгромную победу. Украинец получил достаточно высокую оценку от Whoscored – 7,4. Следующий матч команды Зинченко пройдет на выезде против Вест Хэма в Кубке Футбольной лиги. Сейчас "канониры" находятся на второй позиции в АПЛ, уступая 2 очка Тоттенхэму.



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