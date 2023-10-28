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Лондонский Арсенал разгромил Шеффилд: как сыграл Зинченко

Александр Зинченко получил высокую оценку за матч

сегодня, 22:00
Автор:
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Куров Артем
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В 10-м туре Английской Премьер-лиги Арсенал Александра Зинченко принимал аутсайдера Шеффилд Юнайтед. Особых проблем у команды Микеля Артеты не возникло. "Комментарии" разобрали самые важные моменты матча.

Лондонский Арсенал разгромил Шеффилд: как сыграл Зинченко

Зинченко во время матча. Фото с открытых источников

Хет-трик Нкетиа

Первый тайм матча между Арсеналом и Шеффилдом оказался не слишком зрелищным. Единственный гол в первой половине встречи на 28-й минуте забил Эдди Нкетиа после передачи Деклана Райса.


А вот во втором тайме Арсенал почти сразу решил закрыть вопрос о победителе матча. На 50 и 58 минутах, Нкетиа забил свой второй и третий мячи в этом матче, оформив хет-трик. А уже под конец игры счет стал совсем разгромным. Сначала Фабиу Виейра реализовал одиннадцатиметровый, который сам заработал, а уже на 90-й 6 минуте Такехиро Томьясу установил окончательный счет встречи 5:0.

Как сыграл Зинченко

Александр Зинченко вышел в стартовом составе и помог своей команде одержать разгромную победу. Украинец получил достаточно высокую оценку от Whoscored – 7,4. Следующий матч команды Зинченко пройдет на выезде против Вест Хэма в Кубке Футбольной лиги. Сейчас "канониры" находятся на второй позиции в АПЛ, уступая 2 очка Тоттенхэму.

Читайте также, завершился 255 матч в истории противостояний Реала и Барселоны. Эль Класико, проходившее на Олимпийском стадионе в Барселоне, закончилось победой "королевского клуба". "Комментарии" разобрали самые важные моменты игры.

"Комментарии" также писали, что состоялся первый матч 11 тура испанской Примеры между "Жироной" и "Сельтой". В нем приняли участие и два украинца – Артем Довбык и Виктор Цыганков, которые помогли команде одержать победу.



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Источник: https://comments.ua/ua
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