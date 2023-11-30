"Ливерпуль" – "ЛАСК": где смотреть матч Лиги Европы

Сегодня в рамках пятого тура Лиги Европы английский "Ливерпуль" будет принимать на "Энфилде" "ЛАСК". За австрийский клуб выступает украинец Максим Таловеров. Где и о какой смотреть матч еврокубков, читайте в материале "Комментариев".

Ливерпуль забивает Сити. Фото с открытых источников

Где будут транслировать матч

Игру Ливерпуль – Ласк можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт.



Матч "Ливерпуль" — "ЛАСК" состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени в городе Ливерпуль на стадионе "Энфилд". У команды Юргена Клоппа после четырех сыгранных матчей есть девять зачетных баллов и занимает первую позицию в группе. "ЛАСК" с 3 очками идет на последней строчке в квартете. В матче первого тура "Ливерпуль" победил со счетом 3:1.



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