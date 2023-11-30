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"Ливерпуль" – "ЛАСК": где смотреть матч Лиги Европы

В прошлом туре "Ливерпуль" уступил "Тулузе" 3:2

сегодня, 15:44
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в рамках пятого тура Лиги Европы английский "Ливерпуль" будет принимать на "Энфилде" "ЛАСК". За австрийский клуб выступает украинец Максим Таловеров. Где и о какой смотреть матч еврокубков, читайте в материале "Комментариев".

"Ливерпуль" – "ЛАСК": где смотреть матч Лиги Европы

Ливерпуль забивает Сити. Фото с открытых источников

Где будут транслировать матч   

Игру Ливерпуль – Ласк можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт.


Матч "Ливерпуль" — "ЛАСК" состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени в городе Ливерпуль на стадионе "Энфилд". У команды Юргена Клоппа после четырех сыгранных матчей есть девять зачетных баллов и занимает первую позицию в группе. "ЛАСК" с 3 очками идет на последней строчке в квартете. В матче первого тура "Ливерпуль" победил со счетом 3:1.

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Также отметим, что в ноябре сборная Украины по футболу два поединка. Поединок с "Лехией" был общительным и проходил за закрытыми дверями. А в решающем матче с Италией сборной Украины чуть-чуть не хватило, чтобы победить. Какую позицию в рейтинге ФИФА Национальная сборная занимает после ничьей с итальянцами, читайте в материале "Комментариев".

Напомним, что сборная Украины получила соперника в стыковых матчах за право поехать на чемпионат Европы 2024 попав к пути B. Команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Портал Transfermarkt приводит список самых дорогих игроков стыковых матчей.



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Источник: https://comments.ua/ua
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