logo

BTC/USD

47413.25

ETH/USD

4088.81

LTC/USD

152.62

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Лиссабонский суд вынес решение по делу драки между фанатами "Бенфики" и "Динамо"
commentss НОВОСТИ Все новости

Лиссабонский суд вынес решение по делу драки между фанатами "Бенфики" и "Динамо"

Португальская фемида приняла справедливо решение

сегодня, 22:30
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

В среду, 8 декабря, перед матчем Лиги чемпионов “Бенфика" — "Динамо", который состоялся в Лиссабоне, произошло столкновение между болельщиками команд недалеко от стадиона "Эштадиу да Луш". По сообщению ua-football, в драке приняло участие несколько десятков фанов с обеих сторон с применением различных пиротехнических и подручных предметов. В следствии чего, в ход конфликта вмешалась полиция, которая смогла остановить потасовку. Правоохранительным органам Португалии пришлось применять оружие (совершили 17 выстрелов в воздух), чтобы разогнать рьяных болельщиков команд.

Лиссабонский суд вынес решение по делу драки между фанатами "Бенфики" и "Динамо"

Ультрас "Динамо" - фото Getty Images

По данным полиции, всего было задержано 54 человека, а 12 раненных фанатов были доставлены в больницу.

На следующий день после матча суд Лиссабона рассмотрев суть дела вынес свой вердикт – украинские болельщики были признаны невиновными. В результате, все фанаты "Динамо" были отпущены из полицейского участка.

Как рассказывали очевидцы, драка началась за несколько часов до матча, у выхода из метро стадиона. Украинских болельщиков атаковала группа агрессивно настроенных местных ультрас, которые явно намеревались устроить потасовку.

При этом они были заранее подготовлены к встрече. Против фанатов "Динамо" были применены камни, кастеты и другие подручные предметы. Украинцы были вынуждены защищаться.

Так же, стоит отметить, что к расследованию инцидента были подключены посольства обеих стран.


Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, с кем киевское "Динамо" в стыковом матче поборется за выход в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов. А также, о предложении УАФ выбрать лучший гол в истории сборной Украины: среди них два автора Андреи и один Сергей.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ua-football.com/foreign/champions_league/1639072552-sud-lissabona-otpustil-vseh-ukraincev-kotorye-byli-zaderzhany-iz-za-draki-pered-matchem-s-benfikoy.html?utm_source=ukrnet&utm_medium=cpc&utm_campaign=runewsukrnet
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!