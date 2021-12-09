Лиссабонский суд вынес решение по делу драки между фанатами "Бенфики" и "Динамо"

В среду, 8 декабря, перед матчем Лиги чемпионов “Бенфика" — "Динамо", который состоялся в Лиссабоне, произошло столкновение между болельщиками команд недалеко от стадиона "Эштадиу да Луш". По сообщению ua-football, в драке приняло участие несколько десятков фанов с обеих сторон с применением различных пиротехнических и подручных предметов. В следствии чего, в ход конфликта вмешалась полиция, которая смогла остановить потасовку. Правоохранительным органам Португалии пришлось применять оружие (совершили 17 выстрелов в воздух), чтобы разогнать рьяных болельщиков команд.

Ультрас "Динамо" - фото Getty Images

По данным полиции, всего было задержано 54 человека, а 12 раненных фанатов были доставлены в больницу.

На следующий день после матча суд Лиссабона рассмотрев суть дела вынес свой вердикт – украинские болельщики были признаны невиновными. В результате, все фанаты "Динамо" были отпущены из полицейского участка.

Как рассказывали очевидцы, драка началась за несколько часов до матча, у выхода из метро стадиона. Украинских болельщиков атаковала группа агрессивно настроенных местных ультрас, которые явно намеревались устроить потасовку.

При этом они были заранее подготовлены к встрече. Против фанатов "Динамо" были применены камни, кастеты и другие подручные предметы. Украинцы были вынуждены защищаться.

Так же, стоит отметить, что к расследованию инцидента были подключены посольства обеих стран.





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