УАФ предлагает выбрать лучший гол в истории сборной Украины: среди них два автора Андреи и один Сергей

Украинская ассоциация футбола по случаю юбилея организации запустила голосование за памятный точный удар в составе национальной сборной. Как сообщает fandaу, в честь круглой даты УАФ решила определить автора лучшего гола в истории "сине-желтых".

УАФ - фото с открытых источников

Сначала была ТОП-10 голов, но после голосования болельщиков их количество сократилось до трех.

В ТОП-3 вошли:

– Гол Шевы в ворота сборной России в рамках отбора на Евро-2000. Тогда, в октябре 2000 года, сборная Украины, в последнем матче против россиян, должна была не проиграть, чтобы попытать свое счастье на дальнейшее продвижение к заветному чемпионату Европы.

В той игре вратарь сборной России Филимонов совершил свою позорную ошибку в карьере. После удара Шевы со штрафного (приличное расстояние и почти на линии аута) российский голкипер не удержал мяч в руках и послал его в свои ворота.

В этом отборе сборная России заняла третье место и не прошла дальше, а украинцы, заняв второе место в группе, в стыковых матчах не прошли словенцев.

- гол Сергея Реброва Саудовской Аравии (4:0) на чемпионате мира 2006. Это был второй тур первого и единственного мирового первенства для "сине-желтой" команды. На том ЧМ команда Олега Блохина пришла к историческому четвертьфиналу.

– гол Андрея Ярмоленко на Евро-2020. В проигрышном матче против Нидерландов (2:3) подопечные Андрея Шевченко едва не закамбэчили.

Проголосовать за самый лучший гол можно по ссылке.

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