Киевское "Динамо" в стыковом матче поборется за выход в 1/8 финала Юношеской Лиги чемпионов

В среду, 8 декабря, состоялись поединки заключительного тура группового этапа Юношеской ЛЧ. Большинство украинских болельщиков (в частности киевлян), волновала судьба молодежной команды "Динамо". В отличие от своих старших партнеров и визави из Донецка, юношеская команда имела все шансы на проход в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.

"Бенфика" - "Динамо" - фото fcdynamo.com

Подопечным Костюка, в сегодняшнем поединке нужно было лишь не проиграть на выезде португальской "Бенфике". Дома, "бело-синие" разгромили своих соперников 4:0, поэтому, особых проблем не должны были испытать.

Увы, киевляне уступили португальцам с минимальным счетом 0:1. Единственный гол в этой встречи был забит в "раздевалку" на 44 минуте. К тому же, концовку матча "Динамо" доигрывало в меньшинстве. Две желтых (автоматическая красная) получил Бражко.

"Бенфика" – "Динамо" 1:0

Гол: Луиш Эмир, 44

"Динамо" играло в таком составе: Нещерет, Бенедюк (Танчак, 46), Дячук, Боль, Малыш, Близниченко, Бражко, Яцык, Диалло, Волошин, Горбач (Царенко, 46).

В другом поединке группы, аутсайдер "Бавария" неожиданно обыграл каталонскую "Барселону" 3:2. При том, что мюнхенцы уже к девятой минуте матча "горели" 0:2. И тем не менее, благодаря дублю Мотики и голу Яницека "Бавария" сумела обыграть "сине-гранатовых" и добыть первые три очка на турнире.

В итоговой таблице, "Динамо" с 13 очками — вторые, а "Бенфика", благодаря победе – заняла первое место с 15 баллами. Третью позицию в группе заняли футболисты "Барселоны", у них 4 очка и последнее место за мюнхенскими юношами – 3 очка.

"Бавария" – "Барселона" 3:2

Голы: Яницек, 21, Мотика, 41, 50 – Гарридо, 1, Барбера, 9

В итоге, "Бенфика" вышла на прямую в 1/8 финала юношеской ЛЧ, а "динамовцам" предстоят стыковые матчи за выход. Потенциальный соперник киевлян может попасться с этого ряда Пути чемпионов:): "Генк" (Бельгия), "Эмполи" (Италия), "Жилина" (Словакия), "Митьюлланд" (Дания), "Депортиво" (Испания), "Рейнджерс" (Шотландия), "Хайдук" (Хорватия), и "Алкмаар" (Нидерланды).

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, кто может покинуть "Динамо" и "Шахтер" этой зимой.





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