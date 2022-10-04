Лионель Месси возвращается в Барселону, стала известна дата

Аргентинский футболист и семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси вернется в ФК "Барселона" 1 июля 2023 года. Об этом сообщает аргентинская журналистка, работавшая в испанском клубе Вероника Брунати в своем аккаунте в Twitter.

Лионель Месси. Фото из открытых источников

У аргентинского нападающего контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". В первом сезоне Месси показывал неудачную игру, но в этом году нападающий совершает на поле много полезных действий – забивает и отдает передачи. Хотя Лионель Месси является легендой футбольного мира, руководство клуба делает ставку на молодого Мбаппе, который летом этого года подписал новый контракт.

Вероника Брунати сообщила, что Месси возвращается в Барселону 1 июля 2023 года. Эта новость стала шокирующей, но аргентинская журналистка работала с каталонской командой, поэтому хорошо информирована по делам клуба.

Интересно, что в этом году в ФК "Барселона" перешел Роберт Левандовский из мюнхенской "Баварии". Поляк удачно вписался в стиль каталонской команды и забивает множество голов. Если инсайдерская информация от Брунати подтвердится, Левандовский вместе с Лионелем Месси может создать мощную забивную связь в ФК "Барселона".

Твит аргентинской журналистки Вероники Брунати о переходе Лионеля Месси можно просмотреть ниже:

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