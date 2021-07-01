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Главная Новости Спорт футбол «Лифчик» Довбика: зачем спортсменам нужен «топик» под футболкой
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«Лифчик» Довбика: зачем спортсменам нужен «топик» под футболкой

Узкая спортивная одежда удерживает на теле футболиста специальный viper pod — датчик для контроля организма

сегодня, 10:46
Автор:

Вечканова Елена

После невероятно нервного матча между сборными Украины и Швеции прошло уже больше суток, однако страсти все еще не утихают. Одной из самых обсуждаемых тем минувшего футбольного поединка является внешний вид украинского спортивного героя Артема Довбика, забившего второй, принесший Украине победу, мяч в шведские ворота. Издание "Час.Ньюз" объяснило, что за "не-лифчик" был спрятан у игрока под футболкой.

«Лифчик» Довбика: зачем спортсменам нужен «топик» под футболкой

Артем Довбик носит не лифчик, а топ со спортивным датчиком. Фото: Getty Images

Во-первых, уточним момент, который от радости, вероятно, пропустили многие. За то, что в запале эмоций Довбик "оголился" на поле, стащив с себя форменную майку, он заработал от судьи желтую карточку. Все потому, что подобные жесты во время матчей строго-настрого запрещены правилами. Благо, до конца матча оставались считанные минуты, так что можно считать, что для Артема Довбика все закончилось почти что предупреждением.

«Лифчик» Довбика: зачем спортсменам нужен «топик» под футболкой - фото 2

Во-вторых, поясним за "лифчик". Обтягивающая и весьма стильно выглядящая черная вещица является специальным спортивным топом. Однако она работает не для того, чтобы оберегать спортсменов от травм или поддерживать мышцы. Ее главная миссия — это удержать на одном месте специальный GPS-датчик.

Хитрое устройство, называющиеся viper pod, работает на благо спортсменов по всему миру уже около 14 лет — с 2007 года. Разработчиками технологического чуда стали умельцы из Северной Ирландии. Для того, дабы спортсмены могли лучше подготовиться к очередным чемпионатам, было придумано решение измерять их физические данные прямо во время тренировок.

«Лифчик» Довбика: зачем спортсменам нужен «топик» под футболкой - фото 3
«Лифчик» Довбика: зачем спортсменам нужен «топик» под футболкой - фото 4
«Лифчик» Довбика: зачем спортсменам нужен «топик» под футболкой - фото 5
«Лифчик» Довбика: зачем спортсменам нужен «топик» под футболкой - фото 6

В компании STATSport предложили выход: тот самый viper pod. С его помощью измеряются как скорость пульса и общая дистанция, одолеваемая спортсменом, так и много других данных. Среди них имеется даже общий показатель усталости и то, как различные столкновения, влияют на общее состояние игрока.

Такое устройство, не превышающее по размеру спичечную коробку, должно оставаться только сзади. В ином случае футболисты не смогут полноценно играть, принимая мяч грудью. К слову, информация от спортсмена через этот треккер передается в "базу" каждые четверть часа.

Активней всего эти датчики начали использоваться командами в премьер-лиге Англии. После этого "лифчики с GPS-датчиками" получили популярность и в клубах других стран.

К слову, по информации, распространяющейся в Сети, профессиональный спортивный "топик" Артема Довбика мог обойтись футболисту минимум в 235 евро.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто и почему обидел Артема Довбика после победного гола для Украины, назвав его "московитом" и "марсианином". Подробности скандала — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, почему английские власти просят своих болельщиков не ехать на матч с Украиной.


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Источник: https://chas.news/not/tse-ne-lifchik-navischo-futbolisti-vdyagayut-topik-pid-maiku?fbclid=IwAR2OGEUZHaSBT_YhZId07NgwO_RA_jOqi3AjWur3EQXTeK_1nnMnMnq6wIc
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