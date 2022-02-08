Легендарному капитану "Манчестер Юнайтед" исполнилось бы 93 года

Роджер Берн – легендарный капитан "Манчестер Юнайтед". Левый крайний защитник, который родился 8 февраля 1929 года в Манчестере. Футболист выступал за "красных дьяволов" с 1951 года. На протяжении семи лет (с 1953 по 1958 год являлся капитаном команды). В общей сложности за провел за "Манчестер Юнайтед" 280 матчей, в которых забил двадцать мячей.

Берн Роджер - фото из открытых источников

Роджер Берн считался твердым игроком основного состава сборной Англии. В ее составе он дебютировал в 1954 году. Всего за свою сборную он провел тридцать три матча. Достигши признания у себя на родине, он должен был выводить сборную Англии на поле с капитанской повязкой, вовремя чемпионате мира 1958 года. Но, увы, этого не случилось. Берн оказался один из восьми футболистов "Манчестер Юнайтед", погибших в авиакатастрофе в Мюнхене 6 февраля 1958 года.

Все случилось тогда, когда "красные дьяволы" возвращалась в Манчестер из Белграда, где проводила с лидером югославского футбола "Црвеной Звездой" ответный матч четвертьфинала Кубка европейских чемпионов (3:3, в первой встрече "МЮ" победил — 2:1). Чартер с игроками, тренерами и журналистами после дозаправки в Мюнхене не сумел взлететь из-за снегопада и врезался в расположенное поблизости строение. Из 44 находившихся на борту человек 21 погиб на месте, еще двое скончались от полученных травм в госпитале.

Роджер Берн: 3-кратный чемпион Англии (1952, 1956, 1957); 3-кратный обладатель Суперкубка Англии (1952, 1956, 1957).

Информационный портал "Комментарии", ранее сообщал о том, что стал известен первый финалист клубного чемпионата мира по футболу. Кроме того, один из лидеров сборной Украины по футзалу Шотурма объяснил свой промах с пенальти в полуфинальном матче с Россией.

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