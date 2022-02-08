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«Фортуна была не на моей стороне»: Шурма объяснил свой промах с пенальти в полуфинальном матче с Россией

Капитан футзальной сборной Украины Петр Шотурма прокомментировал свой нереализованный пенальти в полуфинальном матче Евро-2022 против России

сегодня, 15:40
Автор:

Мирослав Гладков
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Украинский футзалист Петр Шотурма ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной выступлению нашей сборной на Евро-2022. Об этом сообщает Sport.ua.

«Фортуна была не на моей стороне»: Шурма объяснил свой промах с пенальти в полуфинальном матче с Россией

Петр Шотурма, Фото: из открытых источников

Капитан нашей национальной команды довольно резко ответил на вопрос журналиста "не снится ли ему не забитый пенальти и как бы он пробил, имея еще один шанс на удар".

  "Я после этого пенальти всех спрашиваю, и вас тоже спрошу. Вы бы забили пенальти?", – сказал Шурма.

Также спортсмен заявил, что он очень хотел забить, но ему не повезло. Шурма принес извинения болельщикам.

"Я взял на себя ответственность как капитан. Фортуна была не на моей стороне. Когда шел к мячу я почувствовал вообразил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже буду думать об этом пенальти, он уже мне и снился 2 дня, я спать не мог. Но так случилось, так что могу извиниться перед болельщиками – мне теперь с этим жить. Многое писали после матча, хейта было много. Как сказал один тренер: " если ты прошел через это – станешь сильнее", — резюмировал капитан украинской футзальной сборной.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что сборная Украины не будет давить руку россиянам перед полуфиналом Евро-2022 по футзалу. Такое решение было принято из-за наводнительных ограничений. Представители команды утверждали, что это не связано с политической ситуацией.

Также портал "Комментарии" напоминает, что сборная Украины совершила сенсацию на чемпионате Европы-2022 по футзалу. Наши ребята обыграли в матче за выход в полуфинал сборную Казахстана, в основном состоящую из бразильских легионеров.



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Источник: https://sport.ua/uk/news/573362-petr-shoturma-etot-penalti-snilsya-dva-dnya
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