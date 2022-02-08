«Фортуна была не на моей стороне»: Шурма объяснил свой промах с пенальти в полуфинальном матче с Россией

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Мирослав Гладков
Украинский футзалист Петр Шотурма ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной выступлению нашей сборной на Евро-2022. Об этом сообщает Sport.ua.
Петр Шотурма, Фото: из открытых источников
Капитан нашей национальной команды довольно резко ответил на вопрос журналиста "не снится ли ему не забитый пенальти и как бы он пробил, имея еще один шанс на удар".
Также спортсмен заявил, что он очень хотел забить, но ему не повезло. Шурма принес извинения болельщикам.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что сборная Украины не будет давить руку россиянам перед полуфиналом Евро-2022 по футзалу. Такое решение было принято из-за наводнительных ограничений. Представители команды утверждали, что это не связано с политической ситуацией.
Также портал "Комментарии" напоминает, что сборная Украины совершила сенсацию на чемпионате Европы-2022 по футзалу. Наши ребята обыграли в матче за выход в полуфинал сборную Казахстана, в основном состоящую из бразильских легионеров.
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