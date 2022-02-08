Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

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Олег Терещенко
Во вторник, 8 февраля, в 1/2 финала Клубного чемпионата
мира сошлись бразильский Палмейрас и египетский Аль-Ахли.
Дуду - фото из открытых источников
Как сообщает Фандэй, В результате матча — путевку в финал
турнира добыли футболисты бразильской команды.
Уже в первом тайме, Палмейрас открыл счет на 31-й минуте.
Экс-игрок киевского "Динамо" Дуду сделал передачу вразрез на Рафаэля Вейгу,
который открылся в штрафной и нанес прицельный удар над вратарем в левый нижний
угол.
Второй мяч был забит в начале второго тайма. Бывший
вингер украинского гранда Дуду пробил точно в левый угол ворот Аль-Ахли.
На 73-й минуте игрок египетской команды Мохамед Шериф
сократил разрыв в счете, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра
ВАР.
Аль-Ахли доигрывал встречу в меньшинстве. На 81-й минуте
был удален Айман Ашраф.
В финале Клубного чемпионата мира Палмейрас сыграет с
победителем пары Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — Челси (Англия). Матч пройдет
в среду, 9 февраля.
В следующем клубном чемпионате мира, который начнут
проводить раз в четыре года, примут участие 24 клуба:
- восемь европейских команд (четыре победителя Лиги
чемпионов и четыре победителя Лиги Европы),
- шесть сильнейших клубов Южной Америки,
- по три клуба их Африки, Азии и КОНКАКАФ,
- одна команда из Океании.
Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал, что не
смотря на политические кричалки, полуфинальный поединок на Евро-2022 состоялся,
где сборная Украина сыграла с россиянами. Кроме того, портал рассказывал о том,
что легенда украинского футбола может стать одним из самых дорогих тренеров.
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