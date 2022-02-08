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Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Возможно, бразильский клуб сыграет с лондонским "Челси"

сегодня, 21:30
Автор:

Олег Терещенко
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Во вторник, 8 февраля, в 1/2 финала Клубного чемпионата мира сошлись бразильский Палмейрас и египетский Аль-Ахли.

Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира по футболу

Дуду - фото из открытых источников

Как сообщает Фандэй, В результате матча — путевку в финал турнира добыли футболисты бразильской команды.

Уже в первом тайме, Палмейрас открыл счет на 31-й минуте. Экс-игрок киевского "Динамо" Дуду сделал передачу вразрез на Рафаэля Вейгу, который открылся в штрафной и нанес прицельный удар над вратарем в левый нижний угол.

Второй мяч был забит в начале второго тайма. Бывший вингер украинского гранда Дуду пробил точно в левый угол ворот Аль-Ахли.

На 73-й минуте игрок египетской команды Мохамед Шериф сократил разрыв в счете, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра ВАР.

Аль-Ахли доигрывал встречу в меньшинстве. На 81-й минуте был удален Айман Ашраф.

В финале Клубного чемпионата мира Палмейрас сыграет с победителем пары Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) — Челси (Англия). Матч пройдет в среду, 9 февраля.

В следующем клубном чемпионате мира, который начнут проводить раз в четыре года, примут участие 24 клуба:

- восемь европейских команд (четыре победителя Лиги чемпионов и четыре победителя Лиги Европы),

- шесть сильнейших клубов Южной Америки,

- по три клуба их Африки, Азии и КОНКАКАФ,

- одна команда из Океании.

Ранее, информационный портал "Комментарии" сообщал, что не смотря на политические кричалки, полуфинальный поединок на Евро-2022 состоялся, где сборная Украина сыграла с россиянами. Кроме того, портал рассказывал о том, что легенда украинского футбола может стать одним из самых дорогих тренеров.


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Источник: https://fanday.net/news/dinamovskaya-shkola-gol-plyus-pas-eks-khavbeka-kievlyan-vyveli-palmeiras-v-final-klubnogo-chempionata-mira
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