Кто взял на себя ответственность за поражение Англии в финале Евро-2020

Гарет Саутгейт взял на себя вину за поражение от Италии в финальной серии пенальти на Евро-2020 и посоветовал своей молодой команде высоко держать голову после того, как историческое футбольное лето подошло к концу. Об этом сообщает FourFourTwo.

Поражение сборной Англии - фото из открытых источников

Футбол все-таки отправляется в Рим, а не "домой" после того, как "Три льва" трагически не смогли повторить триумф чемпионата мира 1966 года на своем стадионе "Уэмбли". Тренер команды Саутгейт, который не забил решающий удар в полуфинале Евро-96 против Германии взял на себя ответственность после того, как Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака потерпели неудачу с одиннадцатиметровыми.

"Что касается игроков, они отдали все, что могли — не только сегодня вечером, но и на протяжении всего турнира. Это команда, которая сплотилась, подарила стране несколько невероятных вечеров. Но сегодня мы имеем опустошение от того, что подошли так близко и не смогли дать нашей стране трофей, которого мы хотели. Это очень трудно описать словами. Я беру на себя всю ответственность за это поражение. Ведь это было моё решение расставить игроков в такой последовательности", — сказал английский наставник.

Бывший защитник считает, что игроки должны рассматривать этот турнир как успех, так как впервые в истории они вышли в финал чемпионата Европы, спустя три года после выхода в полуфинал чемпионата мира.

"Сегодня вечером воздушный шар лопнет, не так ли, и я знаю, что страна будет опустошена. Это трудно для всех. Мы хотели подарить всем еще одну ночь, которая продолжит самую грандиозную вечеринку в истории. Мы не смогли этого сделать. Но я надеюсь, что мы подарили всем невероятные воспоминания. Особенно игроки должны очень гордиться тем, что они сделали", — добавил Сатугейт.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.













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