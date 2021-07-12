Кто взял на себя ответственность за поражение Англии в финале Евро-2020

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Данило Матюха
Гарет Саутгейт взял на себя вину за поражение от Италии в финальной серии пенальти на Евро-2020 и посоветовал своей молодой команде высоко держать голову после того, как историческое футбольное лето подошло к концу. Об этом сообщает FourFourTwo.
Поражение сборной Англии - фото из открытых источников
Футбол все-таки отправляется в Рим, а не "домой" после того, как "Три льва" трагически не смогли повторить триумф чемпионата мира 1966 года на своем стадионе "Уэмбли". Тренер команды Саутгейт, который не забил решающий удар в полуфинале Евро-96 против Германии взял на себя ответственность после того, как Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака потерпели неудачу с одиннадцатиметровыми.
Бывший защитник считает, что игроки должны рассматривать этот турнир как успех, так как впервые в истории они вышли в финал чемпионата Европы, спустя три года после выхода в полуфинал чемпионата мира.
Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 (Евро-2020) стала Италия. Сборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.
К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарума, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.
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