Кто стал новым тренером сборной России по футболу

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Данило Матюха
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин и его штаб заработают в сумме менее 700 тысяч евро по условиям контракта, сообщает РБК со ссылкой на два источника в РФС.
Валерий Карпин - фото из открытых источников
По информации журналистов, контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года. Он будет совмещать работу в сборной и "Ростове".
Другой собеседник подтвердил информацию и добавил, что в случае выхода сборной на чемпионат мира в Катаре зарплата с учетом бонусов увеличится до суммы примерно в 1,3 млн евро.
Также сообщалось, что в штаб Карпина в сборной войдут Виктор Онопко, Николай Писарев, тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.
До Карпина сборную России тренировал Станислав Черчесов. Его годовая зарплата составляла 2,5 млн евро.
Напомним, что на внеочередном собрании Российского футбольного союза было принято решение расстаться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Журналисты отмечают, что контракт Черчесова с национальной командой действовал до 30 декабря 2022 года.
Добавим, что первый матч сборной России на Евро-2020, который состоялся в Санкт-Петербурге, закончился грандиозной победой бельгийской сборной по футболу. "Красные дьяволы" на домашнем поле обыграли российскую сборную со счетом 3:0. Детали матча ищите в нашем материале.
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