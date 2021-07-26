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Кто стал новым тренером сборной России по футболу

Новый наставник россиян будет совмещать работу в сборной с тренерством в РПЛ

сегодня, 14:23
Автор:

Данило Матюха

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин и его штаб заработают в сумме менее 700 тысяч евро по условиям контракта, сообщает РБК со ссылкой на два источника в РФС.

Кто стал новым тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин - фото из открытых источников

По информации журналистов, контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года. Он будет совмещать работу в сборной и "Ростове". 

"Никаких торгов ни с одним из кандидатов не было. Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту они заработают менее 700 тысяч евро на всех. При этом предусмотрены бонусы за достижение турнирных целей", – сказал один из источников.

Другой собеседник подтвердил информацию и добавил, что в случае выхода сборной на чемпионат мира в Катаре зарплата с учетом бонусов увеличится до суммы примерно в 1,3 млн евро.

Также сообщалось, что в штаб Карпина в сборной войдут Виктор Онопко, Николай Писарев, тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба.

До Карпина сборную России тренировал Станислав Черчесов. Его годовая зарплата составляла 2,5 млн евро.

Напомним, что на внеочередном собрании Российского футбольного союза было принято решение расстаться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Журналисты отмечают, что контракт Черчесова с национальной командой действовал до 30 декабря 2022 года.

Добавим, что первый матч сборной России на Евро-2020, который состоялся в Санкт-Петербурге, закончился грандиозной победой бельгийской сборной по футболу. "Красные дьяволы" на домашнем поле обыграли российскую сборную со счетом 3:0. Детали матча ищите в нашем материале.


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Источник: https://sportrbc.ru/news/60fb17b99a7947eb7cfe4edf?ruid=UET9B2CimOEjsZR4A5/aAg==&from=newsfeed
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