Что стало с карьерой тренера сборной России Черчесова после провала на Евро-2020

На внеочередном собрании Российского футбольного союза было принято решение расстаться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает издание "Лента".





Журналисты отмечают, что контракт Черчесова с национальной командой действовал до 30 декабря 2022 года. В свою очередь Президент Российской Федерации Спорта Александр Дюков заявил, что это было совместное решение сторон.





"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", — сказал Дюков.





Черчесов руководил сборной России с 2016 года. Под его началом команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти проиграла будущему вице-чемпиону сборной Хорватии, а также отобралась на Евро-2020. Но на самом турнире Россия заняла последнее место в группе В.





Добавим, что Станислав Черчесов входил в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Его годовая зарплата составляла 2,5 млн евро.





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"Красные дьяволы"

Станислав Черчесов - фото из открытых источников

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