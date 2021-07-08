logo
Русский Українська

BTC/USD

32860.11

ETH/USD

2168.38

LTC/USD

131.33

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол Что стало с карьерой тренера сборной России Черчесова после провала на Евро-2020
commentss НОВОСТИ Все новости

Что стало с карьерой тренера сборной России Черчесова после провала на Евро-2020

Один из самых дорогих футбольных тренеров мира остался безработным

сегодня, 17:36
Автор:

Данило Матюха
На внеочередном собрании Российского футбольного союза было принято решение расстаться с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает издание "Лента".

Журналисты отмечают, что контракт Черчесова с национальной командой действовал до 30 декабря 2022 года. В свою очередь Президент Российской Федерации Спорта Александр Дюков заявил, что это было совместное решение сторон.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", — сказал Дюков.

Черчесов руководил сборной России с 2016 года. Под его началом команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти проиграла будущему вице-чемпиону сборной Хорватии, а также отобралась на Евро-2020. Но на самом турнире Россия заняла последнее место в группе В.

Добавим, что Станислав Черчесов входил в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Его годовая зарплата составляла 2,5 млн евро.

Напомним, что легендарный вратарь московского ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказался в поддержку украинской команды на Евро-2020. 

Добавим, что первый матч сборной России на Евро-2020, который прошел в Санкт-Петербурге, закончился грандиозной победой бельгийской сборной по футболу. "Красные дьяволы" на домашнем поле обыграли российскую сборную со счетом 3:0 разгромили. Детали матча ищите в нашем материале.

Что стало с карьерой тренера сборной России Черчесова после провала на Евро-2020

Станислав Черчесов - фото из открытых источников


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2021/07/08/cherchesov/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ