UEFA внесло важное изменение в футбольные правила: как это повлияет на еврокубки

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Данило Матюха
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил правило выездного гола в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.
UEFA - фото из открытых источников
Новый регламент начнет действовать уже с предстоящего футбольного сезона 2021/2022 годов.
Отметим, что правило выездного гола применялось для определения победителя двухматчевого противостояния в играх на вылет, когда две команды забили одинаковое количество голов. В таких случаях команда, которая забивала большее количество голов на выезде, считалась победителем и проходила в следующий раунд.
Согласно новому правилу, при одинаковом количестве голов по итогам двух матчей больше не будет преимущества выездного гола. Теперь будут сыграны два 15-минутных тайма дополнительного времени, после которых возможна серия пенальти.
Напомним, что по состоянию на сегодня украинская футбольная сборная является одним из аутсайдеров Евро-2020 среди команд, которые вышли в плей-офф. Подопечные Андрея Шевченко теперь встретятся со шведскими футболистами в 1/8 финала.
Спортивные аналитики считают, что наименьшие шансы победить на Евро-2020 имеет Австрия, которая встретиться с Италией. Коэффициент на ее триумф – 151.00. Немного большая вероятность в Украины и Швейцарии, которые в 1/8 сразятся в матче со сборными Швеции и Франции соответственно. Котировки на победу вышеназванных сборных находятся на уровне 101.00.
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