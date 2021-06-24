logo
Русский Українська

BTC/USD

34219.25

ETH/USD

1974.32

LTC/USD

134.20

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт футбол UEFA внесло важное изменение в футбольные правила: как это повлияет на еврокубки
commentss НОВОСТИ Все новости

UEFA внесло важное изменение в футбольные правила: как это повлияет на еврокубки

Отныне правило выездного гола больше не действует

сегодня, 17:15
Автор:

Данило Матюха

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил правило выездного гола в еврокубках. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

UEFA внесло важное изменение в футбольные правила: как это повлияет на еврокубки

UEFA - фото из открытых источников

Новый регламент начнет действовать уже с предстоящего футбольного сезона 2021/2022 годов. 

"Правило выездных голов было неотъемлемой частью турниров UEFA с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос его отмены обсуждался на различных встречах в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения не было, многие тренеры, болельщики и другие заинтересованные стороны в футболе подвергли сомнению его справедливость и высказались за отмену правила", — отметил президент UEFA Александр Чеферин.

Отметим, что правило выездного гола применялось для определения победителя двухматчевого противостояния в играх на вылет, когда две команды забили одинаковое количество голов. В таких случаях команда, которая забивала большее количество голов на выезде, считалась победителем и проходила в следующий раунд.

Согласно новому правилу, при одинаковом количестве голов по итогам двух матчей больше не будет преимущества выездного гола. Теперь будут сыграны два 15-минутных тайма дополнительного времени, после которых возможна серия пенальти.

Напомним, что по состоянию на сегодня украинская футбольная сборная является одним из аутсайдеров Евро-2020 среди команд, которые вышли в плей-офф. Подопечные Андрея Шевченко теперь встретятся со шведскими футболистами в 1/8 финала.

Спортивные аналитики считают, что наименьшие шансы победить на Евро-2020 имеет Австрия, которая встретиться с Италией. Коэффициент на ее триумф – 151.00. Немного большая вероятность в Украины и Швейцарии, которые в 1/8 сразятся в матче со сборными Швеции и Франции соответственно.  Котировки на победу вышеназванных сборных находятся на уровне 101.00.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/026a-1298aeb73a7a-5b64cb68d920-1000--abolition-of-the-away-goals-rule-in-all-uefa-club-competitions/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ