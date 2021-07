Кто из игроков сборной Англии растрогал публику, сделав подарок юной фанатке (ВИДЕО)

Мир продолжает обсуждать феерическую победу английской сборной в ½ финала Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Пользовательница Twitter Рэм Уильямс поделилась послематчевым видео, на котором запечатлела трогательнейший поступок игрока Англии Мейсона Маунта.



Игрок сборной Англии Мейсон Маунт подарил футболку фанатке. Фото из открытых источников

На трибунах лондонского стадиона "Уэмбли" на полуфинальной игре присутствовало немало болельщиков. Спортсмены всегда уделяют много внимания своим фанатам, в особенности — детям.

Так произошло и в этот раз. Игровая футболка от английского футболиста Мейсона Маунта перекочевала во владение одной из юных болельщиц, искренне поддерживающих родную команду.

Девочка была одета в спортивную форму, по цветам повторяющую сборную Англии, а на спине красовалась десятка и надпись "Belle" (возможно, имя фанатки — ред.). Когда матч закончился, юная леди изо всех сил аплодировала победе своих фаворитов.

Это заметил Маунт, который стащил свою игровую футболку и вручил её девочке. Этот презент стал эмоциональным всплеском не только для самой болельщице, которая плакала от счастья, уткнувшись в плечо отца, но и многим фанатам, находящимся в этом же секторе.

This moment had me @masonmount_10 pic.twitter.com/tzWWlPijW6