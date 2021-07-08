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Главная Новости Спорт футбол Кто из игроков сборной Англии растрогал публику, сделав подарок юной фанатке (ВИДЕО)
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Кто из игроков сборной Англии растрогал публику, сделав подарок юной фанатке (ВИДЕО)

Девочка, болеющая за англичан, получила от одного из спортсменов его игровую футболку

сегодня, 15:30
Автор:

Вечканова Елена

Мир продолжает обсуждать феерическую победу английской сборной в ½ финала Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Пользовательница Twitter Рэм Уильямс поделилась послематчевым видео, на котором запечатлела трогательнейший поступок игрока Англии Мейсона Маунта.

Кто из игроков сборной Англии растрогал публику, сделав подарок юной фанатке (ВИДЕО)

Игрок сборной Англии Мейсон Маунт подарил футболку фанатке. Фото из открытых источников

На трибунах лондонского стадиона "Уэмбли" на полуфинальной игре присутствовало немало болельщиков. Спортсмены всегда уделяют много внимания своим фанатам, в особенности — детям.

Так произошло и в этот раз. Игровая футболка от английского футболиста Мейсона Маунта перекочевала во владение одной из юных болельщиц, искренне поддерживающих родную команду.

Девочка была одета в спортивную форму, по цветам повторяющую сборную Англии, а на спине красовалась десятка и надпись "Belle" (возможно, имя фанатки — ред.). Когда матч закончился, юная леди изо всех сил аплодировала победе своих фаворитов.

Это заметил Маунт, который стащил свою игровую футболку и вручил её девочке. Этот презент стал эмоциональным всплеском не только для самой болельщице, которая плакала от счастья, уткнувшись в плечо отца, но и многим фанатам, находящимся в этом же секторе.

Как отметила сама Рэм Уильямс, выложившая ролик в сеть, этот поступок Маунта заставил её расчувствоваться.

Также многие пользователи отметили широкую улыбку футболиста, который следил за реакцией ребенка. Судя по всему, эмоциональность зашкаливала не только у болельщиков, но и самих игроков.

К слову, Мейсон Маунт пробыл на поле в матче "Англия-Дания" целых 95 минут. Несмотря на то, что гола спортсмену забить так и не удалось, он явно запомнится своим послематчевым поступком многим фанатам.

Напомним, что за финальным поединком "Евро-2020", который состоится в воскресенье, 11 июля, мы будем наблюдать в 22:00.

Ранее "Комментарии" сообщали, как тренер Англии относится к победному пенальти своей команды, которое в Сети уже назвали "скандальным". Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему наставнику датчан не нравится, как вели себя судьи на матче "Дания-Англия".


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Источник: https://twitter.com/remmiewilliams/status/1412931506847236096
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