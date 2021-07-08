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Главная Новости Спорт футбол Как тренер сборной Англии прокомментировал скандальное пенальти в игре с Данией
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Как тренер сборной Англии прокомментировал скандальное пенальти в игре с Данией

По мнению Гарета Саутгейта, Дания была очень сильным противником, хотя многие ее и недооценивали

сегодня, 13:19 comments1009
Автор:

Вечканова Елена








С отрывом благодаря забитому пенальти сборная Англии смогла обойти датчан и попасть в финал Чемпионата Европы по футболу. Очень многие скептически относятся к победному голу англичан. Однако, по мнению тренера Гарета Саутгейта, его парни заработали победу абсолютно честно, сообщает "24 канал".

Как тренер сборной Англии прокомментировал скандальное пенальти в игре с Данией

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Фото из открытых источников

Наставник команды Англии отметил, что очень гордится тем, как сыграла английская сборная, а также тем, что является частью всего происходящего. К слову, выступая после матча, Саутгейт вспомнил и игру против украинцев. По его словам, с подопечными Андрея Шевченко матч был весьма легким, а вот сборная Дания далась англичанам не слишком просто.

"Дания очень недооцененная, — подчеркнул тренер команды Англии, — они создали нам много проблем".

Гарет Саутгейт считает, что победить соперника англичанам удалось благодаря невероятным приложенным усилиям. Пенальти Стерлинга, которые очень многие болельщики считают засчитанным несправедливо, тренер расценивает, наоборот, позитивно.

"Я не видел эпизода с пенальти, поэтому не знаю, как там все произошло. Есть VAR (система видеопомощи для арбитров — ред.), считаю, там все проверили и согласились с решением судьи", — отметил Саутгейт.

По его словам, концовка игры вышла даже для англичан немного нервной, но это того стоило.

Особых комментариев насчет ожиданий от финальной встречи с итальянской сборной тренер Англии не давал. Отметил лишь, что согласен насчет того, что команда Италии сейчас находится в отличной форме и имеет немало опыта. Наставник Англии надеется, что предстоящая игра за звание лучшей команды Европы будет потрясающей.

Напомним, что победу у Дании англичанам удалось урвать уже в овертайме поединка. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу подданных королевы Елизаветы II.

К слову, "Комментарии" также сообщали, почему тренер датчан открыто высказывает недовольство судьями, которые следили за поединком Англия-Дания. Подробности — в нашем материале.

Помимо прочего, на портале вы можете узнать о том, как в мире отреагировали на пенальти, забитый Рахимом Стерлингом в полуфинале "Евро-2020".


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Источник: https://football24.ua/angliya__daniya_sautgeyt_perekonaniy_u_spravedlivosti_virishalnogo_penalti_yakiy_dozvoliv_viyti_do_finalu_yevro_2020_n673059/
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comments

Обусуждения

Монте кристо

сегодня, 12:37

А що він мав сказати ??? Пеналя не було, а мої лохи його забили !!! Це те саме що Лінекер сказав про те, що червоної картки не було на Бєсєдіні в матчі з Шведами. Якби так завалили прямою ногою шведи Пікфорду чи Кейну. Що б тоді сказав цей МУДАК ???

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