Кто из футболистов нацсборной засветился вместе с "крымнашистом" Бастой (ФОТО)

Многие футболисты после окончания "Евро-2020" дали себе возможность отдохнуть. Часть из украинских игроков нацсборной махнули на курорты Турции: там был замечен и травмированный Артем Беседин, и другие его коллеги. Не обошлось и без скандалов — как в случае Романа Яремчука и Виталия Миколенко, сообщают "Комментарии".



Яремчук и Миколенко на отдыхе в Турции сделали фото с Бастой. Фото: Instagram / Миколенко

На личной страничке в Instagram Миколенко поделился снимком в сториз, на котором он и Яремчук позируют с российским рэп-исполнителем Бастой. Это фото уже вызвало бурю негодования среди фанатов.





Все потому, что Баста является известным не только благодаря своим песням, но и поддержке режима Путина, а также аннексии Крыма Россией. Длительное время исполнитель находился в так называемом "черном списке" артистов, не имея возможности въезжать в Украину. Однако время его "ограничений" истекло, а нового запрета украинские правоохранители не оформили. Это позволило Басте даже дать несколько концертов в отечественных клубах.

Несмотря на то, что футболисты нацсборной никак не прокомментировали свой поступок, лишь выложили снимок, пользователи Сети уже разразились негодованием.

"Скоро подкатят извинения", "Бл*. Зачем так кантачиться?!", "Какие же они все, блин, тупые", "Муд*ки вне политики", "Теперь все знают, что эти футболисты официально слушают го*но", — лишь небольшая выдержка из реакций комментаторов, которые недовольны случившемся.

Традиционно есть и те, кто вступился за футбольных звезд Украины. В первую очередь аргументируют это тем, что Баста является для многих исполнителем юности, а потому якобы удержаться от совместного фото было бы сложно.

"И что, это трагедия? Капец, все кон*енные! Пускай фоткаются с кем хотят, Господи!", "Капец, сейчас начнется! Зрада, как они могли, лучше бы украинский выучили и т.д.", "Как же зае**ли все эти приколы… Когда этот бред закончится?", — отмечают те, кто не видит в поступке Миколенко и Яремчука ничего крамольного.

Официального ответа от футболистов на недовольство болельщиков пока не было.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, кто оскорбил Артема Довбика, принесшего Украине победу над сборной Швецией. Подробности — в нашем материале.

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