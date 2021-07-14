Кто из футболистов нацсборной засветился вместе с "крымнашистом" Бастой (ФОТО)

BTC/USD
32469.20
ETH/USD
1941.82
LTC/USD
128.11
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Многие футболисты
после окончания "Евро-2020" дали себе возможность отдохнуть. Часть из
украинских игроков нацсборной махнули на курорты Турции: там был замечен и травмированный
Артем Беседин, и другие его коллеги. Не обошлось и без скандалов — как в случае
Романа Яремчука и Виталия Миколенко, сообщают "Комментарии".
Яремчук и Миколенко на отдыхе в Турции сделали фото с Бастой. Фото: Instagram / Миколенко
На личной страничке в Instagram Миколенко поделился снимком в сториз, на котором он и Яремчук позируют с российским рэп-исполнителем Бастой. Это фото уже вызвало бурю негодования среди фанатов.
Все потому, что Баста
является известным не только благодаря своим песням, но и поддержке режима
Путина, а также аннексии Крыма Россией. Длительное время исполнитель находился
в так называемом "черном списке" артистов, не имея возможности въезжать в
Украину. Однако время его "ограничений" истекло, а нового запрета украинские
правоохранители не оформили. Это позволило Басте даже дать несколько концертов в
отечественных клубах.
Несмотря на то,
что футболисты нацсборной никак не прокомментировали свой поступок, лишь
выложили снимок, пользователи Сети уже разразились негодованием.
Традиционно есть
и те, кто вступился за футбольных звезд Украины. В первую очередь аргументируют
это тем, что Баста является для многих исполнителем юности, а потому якобы удержаться
от совместного фото было бы сложно.
Официального
ответа от футболистов на недовольство болельщиков пока не было.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали о том, кто оскорбил Артема Довбика, принесшего Украине победу над сборной Швецией. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, почему фанаты требуют переиграть финальный матч "Евро-2020" между итальянцами и англичанами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости