Почему болельщики требуют переиграть финальный матч Евро-2020

Евро-2020 закончился, а шумиха вокруг него лишь нарастает. Еще бы — только за последние два дня более 100 тысяч человек подписали петицию на сайте Change.org об отмене результатов финального матча и новой встрече между Англией и Италией. "Комментарии" сообщают подробности.



Британские фанаты недовольны тем, как судьи реагировали на фолы Италии. Фото: Laurence Griffiths

Как пишет автор петиции Шэрон Гилмен, обращаясь к менеджерам Чемпионата Европы (ЧЕ) по футболу 2020 года, арбитры незаслуженно мягко относились к нарушениям со стороны итальянцев. По ее мнению, заключительный матч ЧЕ-2020 был абсолютно несправедливым.

"Италия получила лишь желтую карточку за то, что таскала за собой по полю игроков сборной Англии, словно они были рабами. Все толчки и удары, а Италии все еще позволяли побеждать?" — пишет возмущенная болельщица.

Людей, которые поддержали позицию мисс Гилмен, нашлось немало. С оценкой судьям поединка "предвзято" и требованием переиграть финал чемпионата к организаторам футбольного соревнования своим голосом под петицией обратилось уже более 100 тысяч людей.





Если обращение наберет больше 150 тысяч подписей, то её будут обязаны рассмотреть.

"Италии сошло с рук лишь несколько желтых карточек, вместо которых должны были быть красные за явную нечестную игру. Они не заслуживают уважения за победу", "Это нужно остановить, это неприемлемо, у нас должен состояться матч-реванш", "Италия играла грязно, и судья был не совсем честен, Англия заслуживает этого [переиграть матч, — ред.]", — так комментируют петицию те, кто ее подписал.

Напомним, англичане проиграли итальянцам во время послематчевых пенальти.

При этом многие болельщики откровенно возмущены тем, что за явный фол против англичанина Букайо Сака команда Италии заработала лишь желтую карточку, а не красную и удаление игрока. Такое поведение судей, считают фанаты, было нелогичным, что повлияло на конечный результат поединка.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какая страна и в каком году становилась победителем Чемпионата Европы по футболу. Краткий экскурс в историю вы можете найти в нашей инфографике.

Также на портале мы рассказывали о том, кто из футболистов Евро-2020 должен был выйти на решающий пенальти в финале вместо Букайо Сака.

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