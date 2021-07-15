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Главная Новости Спорт футбол Кто и сколько предлагает за талантливого итальянского футболиста Федерико Кьеза
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Кто и сколько предлагает за талантливого итальянского футболиста Федерико Кьеза

Топ-клуб Бундеслиги заинтересовался 23-летним игроком после его феерического выступления на Евро-2020

сегодня, 10:50
Автор:

Данило Матюха

Итальянец Федерико Кьеза в возрасте 23 лет единогласно был признан футбольными экспертами одним из самых выдающихся футболистов Евро-2020, который выиграла его национальная сборная, одолев в финале англичан на "Уэмбли". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Кто и сколько предлагает за талантливого итальянского футболиста Федерико Кьеза

Федерико Кьеза - фото из открытых источников

Нападающий туринского "Ювентуса", вышедший на замену только в первых двух играх группового этапа, сыграл решающую роль в 1/8 финала, забив первый гол сборной Австрии в дополнительное время и в полуфинале против Испании, где отличился единственным забитым гол в матче, закончившемся в основное время со счетом 1:1.

Тот очень высокий уровень, который Кьеза продемонстрировал на Евро, побудил УЕФА включить его в одиннадцать лучших игроков турнира вместе с итальянцами Доннаруммой, Бонуччи и Спинаццолой. Недавно стало известно, что мюнхенская "Бавария" положила глаз на футболиста, предложив туринцам 80 миллионов евро. Но по данным некоторых скаутов "старая синьора" не собирается продавать футболиста за такие деньги

"Фантастический игрок. Мне он очень нравится, я его поклонник. Я знаю его много лет, и он необыкновенный. У него есть скорость, дриблинг, голевое чутье. Но я в то же время цена, которую просит за него "Ювентус", очень высока", — заявил новый тренер "Баварии" Джулиан Нагельсманн.

Напомним, что победителем Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO-2020 (Евро-2020) стала ИталияСборная Италии завоевала кубок Анри Делоне после серии пенальти и обошла соперника со счетом 3:2.

К тому же два последних удара англичан потащил итальянский вратарь Доннарумма, став лучшим игроком чемпионата Европы 2020 года. Основное время закончилось со счетом 1:1. Этот трофей стал вторым в истории итальянского футбола.


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Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fichajes/20210713/410518702341/no-a-80-millones-de-euros-por-chiesa.html
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