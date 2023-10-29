"Кривбасс" остается лидером, "Динамо" теряет очки: обзор субботних матчей УПЛ

Сегодня 28 октября состоялись четыре важных поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги по футболу. В частности, в них сыграли сенсационные лидеры чемпионата Кривбасс и Полесье. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.



Матч Колос - Динамо. Фото сайт УПЛ

В первом матче "Кривбасс" разгромил "Днепр-1" со счетом 3:0. Эта победа позволила "Кривбассу" продолжать лидировать в турнире. Голами отличились Кожушко (11, 51) и Кузык (41). На 87-й минуте Леднев ("Днепр-1") пробивал пенальти, но мяч ушел выше ворот.



Во втором поединке ”Динамо” сошлось с “Колосом” и после удаления Ваната на 63 минуте играло в меньшинстве. В итоге матч завершился вничью 1:1. Голы в этом поединке забили Лучкевич (Колос, 57) и Тимчик (Динамо), 19.



"Полесьсю" удалось одержать минимальную победу над "Зарей", со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке забил Макуана на 16-й минуте матча.



В матче между ”Рухом” и “Александрией” зрители были свидетелями нулевой ничьей. Обе команды хорошо защищались и поделили очки.



Также стоит отметить, что матч между "Черноморцем" и "Шахтером" был перенесен на другую дату.



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