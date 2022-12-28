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Криштиану Роналду младший снова сыграет за Реал

Криштиану Роналду не смог вернуться в мадридский "Реал" после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед", однако его сын попал в академию клуба.

сегодня, 18:30
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Автор:

Slava Kot

12-летний Криштиану Роналду младший покинул молодежную команду "Манчестер Юнайтед" после того, как его отец расторг контракт с английской командой . Сын Роналду уже нашел новую команду . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter журналиста Эду Корнаго.

Криштиану Роналду младший снова сыграет за Реал

Криштиану Роналду и его сын. Фото из открытых источников

Криштиану Роналду младший, начал свою футбольную карьеру, когда его отец играл за мадридский "Реал". Мальчик сначала тренировал свои навыки в академии клуба, а затем пошел по стопам своего отца и присоединился к "Ювентусу".

Когда он играл в молодежных командах Ювентуса, о нем часто писали СМИ. Однако в последнее время Криштиану Роналду младший выступал за команду U-14 "Манчестер Юнайтед". Как отметил Эду Корнаго, в этой возрастной категории сын Роналду забил более 50 голов в 20 матчах.

Журналист Эду Корнаго сообщил, что Криштиану Роналду младший вернулся в академию "Реала" в начале недели. Роналду неоднократно заявлял, что хочет, чтобы его сын пошел по пути отца.

"Я хочу, чтобы мой сын был футболистом. Я футболист и хочу, чтобы он тоже был таким. Я думаю, что в нем есть что-то от спортсмена. Конечно, он очень молод, но он любит футбол", — сказал Роналду.

После того как Португалия простилась с Чемпионатом мира в Катаре, Криштиану Роналду вернулся в Мадрид и тренировался на базе "Реала", чтобы набрать перед следующим трансфером. Недавно появилась информация о том, что Криштиану Роналду близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о начале конца Роналду.

Также "Комментарии" писали о невероятном плане португальского футболиста.




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Источник: https://twitter.com/educornago/status/1607788529261723648
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