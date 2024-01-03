Коноплянка расторг контракт со своим клубом: в чем причина

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка официально покинул румынский ЧФР "Клуж". После того, как украинец присоединился к команде летом, он не смог стать основным игроком. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.



Коноплянка в сборной Украины. Фото с открытых источников

Причины расторжения контракта

Ранее сам Коноплянка заявлял, что не понимает поведения тренера команды по отношению к нему. Украинец отметил, перед тем как перейти в клуб у него был разговор, в котором наставник дал понять, что рассчитывает на него, но после прихода он не стал наигрывать Коноплянку на его позиции.

Также на днях в СМИ распространялась информация, что все игроки Клужу и Коноплянка уже три месяца не получают зарплату. Руководство клуба якобы даже не сообщило, когда закроет долги перед игроками, ушедшими в зимний отпуск без зарплаты за последние 3 месяца.

В этом сезоне за "Клуж" Коноплянка четыре раза вышел на замену, в общей сложности отыграв чуть более 50 минут.

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Напомним, что мадридский "Реал" у себя в соцсетях и на официальном сайте сообщил о том, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Карло Анчелотти . Несмотря на контракт, заканчивавшийся летом и интерес к итальянцу сборной Бразилии, клуб и тренер пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.

Также отметим, что непобедимый украинский чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) дал комментарий по поводу предстоящего поединка за титул абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).



