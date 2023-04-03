Клопп ответил, почему до сих пор остается в «Ливерпуле»

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Slava Kot
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов, почему до сих пор остается в кресле менеджера английской команды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Фото из открытых источников
Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем АПЛ с "Челси" ответил на вопросы журналистов. Немецкий наставник прокомментировал последние увольнения тренеров в чемпионате и рассказал о своей ситуации.
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Далее журналисты спросили у английского тренера, почему клубы в последнее время так быстро сменяют тренеров. Юрген Клопп объясняет это неудачей на футбольном поле и добавил, что "Ливерпуль" в этом сезоне тоже в этом списке. Также у тренера Ливерпуля спросили, боится ли он увольнения.
Напомним, что недавно в АПЛ уволили главного тренера команды "Челси" Грэма Поттера. Именно в этом клубе выступает украинский футболист Михаил Мудрик. Также свой пост покинул Брендан Роджерс, тренировавший "Лестер".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ярмоленко ответил достаточный ли уровень "русофобии" у игроков сборной Украины.
Также "Комментарии" писал, что Буффон неожиданно рассказал о худшем решении в жизни.
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