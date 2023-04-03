Клопп ответил, почему до сих пор остается в «Ливерпуле»

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопросы журналистов, почему до сих пор остается в кресле менеджера английской команды. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Фото из открытых источников

Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем АПЛ с "Челси" ответил на вопросы журналистов. Немецкий наставник прокомментировал последние увольнения тренеров в чемпионате и рассказал о своей ситуации.

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"Я не могу это объяснить, если честно. Я осознаю тот факт, что сижу здесь через прошлое, а не потому, что мы сделали в этом сезоне. Если бы это был мой первый сезон, он был бы немного другим. Да, у нас есть умные владельцы, знающие ситуацию. Лучше спросите их, почему я здесь сейчас", — сказал Клопп.

Далее журналисты спросили у английского тренера, почему клубы в последнее время так быстро сменяют тренеров. Юрген Клопп объясняет это неудачей на футбольном поле и добавил, что "Ливерпуль" в этом сезоне тоже в этом списке. Также у тренера Ливерпуля спросили, боится ли он увольнения.

"Нет, но я не думаю, что Грэм боялся. Не надо бояться. Я здесь, чтобы работать. Я здесь не как оберег на стенах дома. Я здесь, чтобы работать, я знаю это на 100%. В моей голове нет ничего другого ", – говорит Юрген Клопп.

Напомним, что недавно в АПЛ уволили главного тренера команды "Челси" Грэма Поттера. Именно в этом клубе выступает украинский футболист Михаил Мудрик. Также свой пост покинул Брендан Роджерс, тренировавший "Лестер".

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